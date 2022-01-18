Доний: “Домашний арест” Порошенко не решит проблему власти. По тенденции рейтингов, вскоре Зеленский будет проигрывать любому, с кем окажется во втором туре

Если бы судебное преследование Петра Порошенко состоялось в первый год правления Владимира Зеленского, вполне возможно, что подавляющее большинство общества восприняло бы этот факт положительно. В настоящее же время, после значительных социологически подтвержденных электоральных потерь нынешней власти, преследование Порошенко значительной частью общества стало восприниматься как чисто политтехнологический жест.

Первый политтехнологический аспект – это раздувание рейтинга Порошенко для гарантированного выхода во второй тур (где он по этой технологии должен проиграть Зеленскому).

Второй аспект – это попытка возвращения голосов украинцев, разочарованных в нынешней власти, а также мобилизация оставшегося электората (в расчете на большой персональный антирейтинг Порошенко, в первую очередь среди тех, кто голосовал за Зеленского).

Но пока эти политтехнологии, скорее, играют против нынешней власти. Порошенко успешно овладел националистической нишей, команда же Зеленского за 2,5 года не смогла кристаллизовать “центристскую идеологию”, которая стала бы объединяющим фактором для общества. Уличных активистов у Порошенко тоже больше. Власть же Зеленского не может похвастаться такими мобилизационными способностями среди пассионариев.

Единственный приемлемый тактический ход для власти в деле Порошенко – максимально затягивать судебный процесс во времени в надежде, что уличные активисты – сторонники Порошенко устанут, как во времена президентства Януковича устали от долгого процесса сторонники Юлии Тимошенко под Печерским судом.

Но затягивание процесса не решит стратегические проблемы власти. А именно: электоральные тенденции таковы, что вскоре может быть ситуация, когда Зеленский проиграет любому, кто окажется с ним во втором туре, за исключением откровенно промосковских персонажей.

И никакой “домашний арест” Порошенко не решает стратегическую проблему власти Зеленского. Для ее решения необходимы новые смыслы и серьезные ротации во властной команде. Но понимает ли это власть – неизвестно.

Источник: “Телеграф”

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