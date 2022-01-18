“Не Порохом единым”. Политолог Голобуцкий заявил, что из-за ситуации в Чернигове падает рейтинг Зеленского

“Не Порохом единым, так сказать. Складывается впечатление, что кто-то в ОПУ системно работает над снижением рейтинга Зеленского. На минувшей неделе мэр Чернигова [Владислав] Атрошенко и лидер УДАРа, мэр Киева Виталий Кличко вышли на пресс-конференцию с заявлением о том, что Банковая пошла войной на мэров. К обыскам в Киеве добавились “маски-шоу” в Чернигове. За последние месяцы обысков в Чернигове прошло в пять раз больше, чем за последние шесть лет. Атрошенко не только не пошел на шантаж, но и открыто заявил об этом на всю страну. Теперь Банковая оказалась в ситуации, когда каждый последующий обыск в Чернигове – это минус пункт в рейтинге Зеленского”, – написал Голобуцкий.

Он добавил, что Офис президента требовал от Атрошенко выполнения ряда условий в обмен на ослабление давления, в частности – разорвать политический союз с Кличко, который воспринимается Банковой как политический оппонент. Также Атрошенко заявлял, что ОП предлагал ему “сдать” округ в Чернигове, на котором общий кандидат от партии УДАР имеет шансы на победу, но Атрошенко не только не пошел на шантаж, но и открыто заявил об этом на всю страну.

“Зеленскому будет очень сложно объяснить черниговцам, почему он давит на одного из самых рейтинговых мэров Украины. Атрошенко имеет 80% поддержки в регионе”, – отметил Голобуцкий и добавил, что позиция Банковой прямо бьет по рейтингу президента.

На снижение рейтинга Зеленского влияет не только конфликт с Порошенко, отметил эксперт. Он уверен, что падение рейтинга президента из-за полной утраты доверия в одном из регионов, а также проигрыш выборов любого кандидата от Банковой на 206-м округе – это вопрос ближайших месяцев.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4952337388162792

Контекст:

В ноябре Атрошенко заявил, что обыски в подразделениях Черниговской мэрии и на коммунальных предприятиях города считает политическим давлением в преддверии промежуточных выборов в Верховную Раду в 206-м округе.

В декабря он отметил, что Офис президента требует от него прекратить сотрудничество с партией УДАР и не участвовать в выборах в ВР в 206-м округе.

29 июля 2021 года в Чернигове состоялся Форум единства, на котором мэр Киева и лидер партии УДАР Виталий Кличко и Атрошенко подписали меморандум об объединении усилий и совместном участии в выборах на платформе партии УДАР. Мэр Чернигова подчеркнул, что партии объединяются “не против кого-то, а за Украину”.

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