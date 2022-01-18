Не только средиземноморская: 10 лучших диет для поддержания физического и психического здоровья в 2022 году

Диетологи и эксперты в области здравоохранения совместно с U.S. News & World Report назвали 10 диет на 2022 год, которые помогут поддерживать физическое и психическое здоровье. В исследовании было представлено несколько номинаций, в том числе «Диета для похудения», «Диета при диабете», «Лучшая общая диета», «Самая простая диета» и ряд других.

Средиземноморская

Средиземноморская диета заняла лидирующее место в категории «Лучшая общая диета». Эксперты отмечают, что такая схема питания попадает в топ уже в течение нескольких лет.

В числе ее преимуществ называют:

пониженное содержание насыщенных жиров; относительно низкий показатель сахара.

Основу такого рациона составляют продукты растительного происхождения. В меню входит большое количество свежих фруктов, овощей и цельных злаков. Такое питание обеспечивает правильную работу тела и мозга.

Dash

Диета Dash имеет некоторое сходство со средиземноморской, однако характеризуется несколькими особенностями. Данную схему рекомендуют людям, страдающим:

ожирением; диабетом 2-го типа; сердечно-сосудистыми заболеваниями; гипертонией.

Диетологи отмечают, что регулярное соблюдение такого режима питания снижает риск инсульта и помогает бороться с повышенным давлением.

Флекситарианская диета

Флекситарианскую диету часто называют полувегетарианской. Эта схема питания предполагает включение большого количества растительной пищи, однако допускает некоторое количество мяса и других продуктов животного происхождения.

Подобный рацион хорошо подходит людям, стремящимся к вегетарианству, но не желающим полностью отказываться от мяса.

Соблюдение рациона обеспечивает профилактику ряда заболеваний и помогает снижать вес. При этом жестких ограничений в еде нет.

Диета для мозга

По некоторым показателям такое питание сходно с другими видами диет (Dash и средиземноморской). Однако рацион был разработан специально для людей с начальными симптомами слабоумия и болезни Альцгеймера.

Отличительная черта состоит в высоком содержании рыбы, ягод, орехов, бобовых. Такие продукты необходимо обязательно включать в меню несколько раз в неделю. По словам врачей, это активизирует работу головного мозга и замедляет прогрессирование болезней.

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Диета клиники Майо

Такой план питания разработан для желающих похудеть без жестких ограничений в еде. Диета клиники Майо представляет собой схему, направленную в первую очередь на устранение вредных пищевых привычек:

отказ от жареных и жирных продуктов (они наносят вред не только фигуре, но и здоровью); исключение алкогольных напитков (они усиливают аппетит и задерживают жир).

Обязательным дополнением такого рациона питания является 30-минутная физическая нагрузка.

Эксперты утверждают, что при соблюдении всех рекомендаций еженедельная потеря веса может достигать нескольких килограммов.

Диета TLC

Диета TLC относится к терапевтическим. Диетологи рекомендуют придерживаться ее для снижения уровня вредного холестерина. Таким образом, этот план питания препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и снижает риск осложнений.

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Согласно требованиям диеты, основу рациона должны составлять блюда с пониженным содержанием жиров. В число разрешенных продуктов входят:

макаронные изделия; большое количество овощей; свежие фрукты; нежирные сорта мяса.

Эксперты по вопросам питания подчеркивают, что при покупке продуктов крайне важно обращать внимание на состав, указанный на упаковке.

Объемная диета

Такую диету рекомендуют для снижения лишнего веса и нормализации работы внутренних органов. Принцип этого питания сводится к тому, что в ежедневном рационе продукты следует употреблять согласно их плотности:

Пища с очень низкой плотностью (ей стоит отдавать предпочтение). К ней относят овощи с малым содержанием крахмала, обезжиренное молоко и ряд других продуктов. Пища с низкой плотностью — ее также можно употреблять в большом количестве. В эту категорию входят крахмалистые овощи, злаки и мясо нежирных сортов. Продукты средней плотности. Это мороженое, картофель жареный и фри, пицца, мясо. При включении таких блюд в рацион необходимо контролировать их количество. Продукты высокой плотности (масло, чипсы, печенье, торты). От такой пищи лучше полностью отказаться или максимально снизить ее потребление.

Диета весонаблюдателей

Эта диета заняла первую позицию в рейтинге лучших диет для похудения.

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Принцип основан на том, чтобы каждый человек потреблял такое количество калорий, которое необходимо для здоровой жизни. Отправной точкой является индивидуальный подсчет баллов. Их количество зависит от возраста, пола, веса, роста и физической активности.

При составлении меню не требуется жестких ограничений, не учитывается вредность блюд. При этом каждому продукту присваивается определенное количество баллов. Главное требование — потреблять в день не более установленной нормы в балловом выражении.

Преимущество состоит в простоте и сохранении пищевых привычек.

Вегетарианская диета

Эта схема питания была удостоена 3-го места в топе диет на растительной основе и 5-го места в рейтинге диет для диабетиков.

При разработке такого рациона диетологи учитывали потребности вегетарианцев, которые не употребляют в пищу мясо и рыбу, но включают в меню яйца и молочные продукты.

Согласно принципам данной диеты, ежедневное меню хорошо сбалансировано. Это позволяет восполнить недостаток всех питательных веществ в организме человека.

Скандинавская диета

Скандинавская диета была разработана в Дании. У такого рациона существует несколько принципов:

Забота об окружающей среде. Согласно этой концепции, человек должен максимально снизить свое негативное влияние на природу (это касается и уровня потребления, и количества отходов). Использование природных богатств. Диета предусматривает включение в рацион большого количества продуктов из местных озер, рек и лесов.

При этом европейцы всегда могут несколько адаптировать скандинавскую диету с учетом своих пищевых привычек и набора продуктов, распространенного в их местности. При этом важно максимально снизить количество обработанной пищи, отдавая предпочтение свежим овощам, фруктам.