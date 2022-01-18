Ученые рассказали о необыкновенных способностях какаду Гоффина

Орудия труда могут создавать и использовать не только люди. Об этом рассказали американские ученые, которые длительное время наблюдали за какаду Гоффина.

Птица оказалась намного умнее, чем можно было себе представить. Исследователи даже отметили у нее зачатки аналитического мышления. По крайней мере, попугай научился приспосабливать различные предметы под инструменты, при помощи которых совершал те или иные действия.

Всего для исследования было привлечено восемь какаду. У птиц не было никакого примера для наследования. Все свои изобретения они сделали самостоятельно, утверждают ученые. Например, пернатые находили палочки, при помощи которых им легче было доставать семена из кожуры.