Ученые рассказали о необыкновенных способностях какаду Гоффина
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Орудия труда могут создавать и использовать не только люди. Об этом рассказали американские ученые, которые длительное время наблюдали за какаду Гоффина.
Птица оказалась намного умнее, чем можно было себе представить. Исследователи даже отметили у нее зачатки аналитического мышления. По крайней мере, попугай научился приспосабливать различные предметы под инструменты, при помощи которых совершал те или иные действия.
Всего для исследования было привлечено восемь какаду. У птиц не было никакого примера для наследования. Все свои изобретения они сделали самостоятельно, утверждают ученые. Например, пернатые находили палочки, при помощи которых им легче было доставать семена из кожуры.
Смотреть комментарии → Комментариев нет