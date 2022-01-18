 

Людям обещают увеличение продолжительности жизни на 10-20%

18.01.2022, 15:04, Новости дня
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Такие медикаменты, как метформин и рапамицин, в недалеком будущем позволят увеличить продолжительность жизни человека в среднем на 10-20%, утверждают компетентные источники. Препараты уже испытывают на животных. При этом перспективы специалисты называют воодушевляющими.

Как поясняют ученые, лекарство от старости давно уже пытаются создать во многих странах. Сейчас шансы на успех увеличились, поскольку предварительно были созданы мощные венчурные фонды, а несколько миллиардеров согласились выделить для этого большие деньги.

По словам экспертов, надлежащее финансирование решило много проблем и позволило значительно ускорить исследовательские работы. Сегодня речь идет только о первых результатах, за которыми должны последовать и другие достижения.



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