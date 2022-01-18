Курение связали с социальной изоляцией и одиночеством



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О вреде курения написаны сотни исследований, ученые давно не сомневаются, что табак негативно влияет на физическое здоровье. Несмотря на это, курение зачастую рассматривается как полезный социальный ритуал. Во время перекура люди общаются, лучше узнают друг друга и быстрее становятся приятелями. Ученым давно было интересно, действительно ли эта вредная привычка такая просоциальная, то есть помогает нам общаться и заводить новых друзей, особенно в долгосрочной перспективе.

Исследовательская группа под руководством доктора Кейра Э. Дж. Филипа из Национального института сердца и легких при Имперском колледже Лондона и Имперского центра биомедицинских исследований NIHR в Лондоне выдвинула гипотезу о том, что курение на самом деле приводит к усилению социальной изоляции и одиночества. Результаты были опубликованы в журнале The Lancet Regional Health (Europe).

Ученые использовали национально репрезентативную выборку курящих людей старше 50 лет. Исследователи проследили, как в этой группе менялся уровень социальной изоляции и одиночества. Они измерили показатели на исходном уровне, а затем через 4, 8 и 12 лет.

Уже в начале исследования курильщики были более одиноки и социально изолированы по сравнению с некурящими. В частности, они с большей вероятностью жили одни, реже общались с друзьями и семьей вне дома и меньше участвовали в общественной и культурной деятельности.

Кроме того, курение на исходном уровне было связано с гораздо более значительным сокращением социальных контактов, увеличением социальной изоляции, а также значительным увеличением одиночества через 4 года наблюдения. По сути, не было никаких доказательств в поддержку идеи о том, что курение может быть просоциальным.

Наконец, не было обнаружено существенной связи между курением и любыми потенциальными изменениями в статусе совместного проживания, то есть одинокие люди оставались одинокими и дальше. Эти результаты не зависели ни от каких обнаруженных факторов (например, пола или возраста), а также от наличия диагнозов. Ученые сделали вывод, что курение потенциально вредно для нескольких различных аспектов психосоциального здоровья.

«Предотвращение распространения курения важно, но также важно уделять внимание стратегиям, которые помогут пожилым курильщикам бросить курить, в частности, ориентируясь на менее обеспеченные группы, группы риска и людей с проблемами психического здоровья, где уровень курения непропорционально высок», — подчеркивают авторы этого исследования.