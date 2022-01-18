Guardian – «перенимают американский опыт» — Лондон встревожен растущим радикализмом антипрививочников

Движение «антиваксеров» в Соединённом Королевстве ведёт себя всё агрессивнее. Наибольшее беспокойство у властей страны вызывает то, что организации не только распространяют дезинформацию в интернете, но и начинают принимать реальные шаги, в том числе создавать антиправительственные военизированные отряды ополчения по американскому образцу, пишет The Guardian.



AP

У британских чиновников и полиции вызывает растущее опасение направление, которым следует местное движение антипрививочников. Его участники всё больше тяготеют к насильственному экстремизму и созданию отрядов ополчения по американскому образцу, пишет Guardian.

Антипрививочники уже атаковали десятки школ и не так давно взяли штурмом один из центров тестирования на COVID. Их возглавлял «самый видный британский активист» Пирс Корбин, который впоследствии призвал людей сжигать офисы депутатов, поддержавших новые ограничения, отмечает издание.

Для наблюдения за движением антипрививочников был задействован ряд правительственных организаций. Среди них Управление МВД по безопасности и борьбе с терроризмом (OSCT) и его исследовательское, информационно-коммуникационное подразделение (Ricu), которое занимается вопросами общественной безопасности, включая борьбу с терроризмом.

В своих отчётах спецслужбы сравнивают движение антипрививочников с «конвейерной лентой», которая поставляет новых сторонников экстремистским группировкам. В том числе радикальным расистским организациям.

Источник The Guardian в правительстве подтвердил, что за ситуацией следят на самом высоком уровне. Премьер-министр Борис Джонсон — один из тех, кто получает самые последние данные о людях, которые «готовы подорвать безопасность национальной системы здравоохранения».

По словам издания, наиболее экстремистские элементы движения вербуют и разрабатывают стратегии в мессенджере Telegram. Один из подобных каналов призывает «всех честных людей бороться за будущее детей» Соединённого Королевства.

Но больше всего Лондон беспокоит то, что британские конспирологи, выступающие против прививок, начинают действовать вне интернета. Одна из таких групп Alpha Men Assemble (AMA) организует армейские тренировки для подготовки к тому, что её участники называют «войной» против правительства и его ковидной политики.

Недавно официальный Telegram-канал AMA, насчитывающий 7 тыс. подписчиков, призывал участников применять методы защиты от слежки — пользоваться «одноразовыми телефонами» и «общаться в автономном режиме» с помощью любительских радиостанций. В других публикациях лидеры организации обещают сторонникам, что на каждом собрании их «будут обучать самообороне», и требуют «приобрести чёрную форму».

Аналитик лондонского Института стратегического диалога (ISD) Киаран О’Коннор считает, что АМА имеет много общего с антиправительственными группами ополченцев, которые существуют в США. Из риторики руководителей группы делается очевидный вывод: они надеются создать военизированные формирования.

АМА, как и её американские аналоги, открыто вербует ветеранов боевых действий. Судя по сообщениям в Telegram, к организации уже присоединились несколько бывших военнослужащих. Один, делая отсылку к сцене из фильма «Матрица», называет себя «ветераном, выбравшим красную таблетку». Другой заявляет: «Я англичанин. Служил в Королевских ВВС. Я следовал принципу «быть силой добра». Я верил в это».

Схожая организация Veterans 4 Freedom насчитывает порядка 200 членов. В своих беседах в Telegram её участники обсуждают насильственные действия против центров вакцинации, обращает внимание The Guardian.

«Правительства Европы и Северной Америки борются с растущей активностью ряда радикальных эклектичных движений. Они возникают в результате пересечения теории заговора о коронавирусе и экстремизма», — утверждает руководитель отдела исследований и политики ISD Майло Комерфорд.

«Традиционные парадигмы методов противодействия экстремизму ориентированы на угрозы со стороны организованных групп с чёткими политическими целями. Однако эти аморфные онлайн-движения конспирологов представляют собой гораздо более «гибридный» вызов не только общественной безопасности, но и правам и демократическим институтам», — считает эксперт.

Комерфорд приводит в пример свежие данные правительственной инициативы по борьбе с экстремизмом Prevent. Согласно им, одной из самых быстрорастущих проблем экстремизма в Великобритании являются «смешанные, неясные и нестабильные» угрозы. При этом идеологические факторы, вызывающие насилие, выходят за рамки таких традиционных категорий, как ультраправый и исламистский радикализм.

«Мы наблюдаем слияние антипрививочников с другими маргинальными движениями», — полагает исполнительный директор Центра противодействия цифровой ненависти Имран Ахмед, к исследованиям которого прислушиваются в британском правительстве. Он отмечает, что протесты против вакцин и локдаунов объединяют даже традиционных идеологических противников — крайне левых и крайне правых.

Несмотря на попытки британских властей пресечь дезинформацию о коронавирусе в интернете, известные антипрививочники по-прежнему публикуются в Instagram, Facebook и Telegram, охватывая почти 1,5-миллионую аудиторию. Одна из самых популярных групп носит имя британского конспиролога Дэвида Айка, который продвигает идею о том, что коронавирус распространяется через 5G.

Во многих странах протесты и демонстрации против мер, связанных с коронавирусом, перерастают в беспорядки. Например, в Италии антипрививочники объединились с крайне правыми бандами, чтобы устроить теракт с применением взрывчатки. Кроме того, в прошлом месяце немецкая полиция предотвратила заговор «антиваксеров», которые собирались напасть на известного политика, заключает The Guardian.