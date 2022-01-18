Робби Уильямс рассказал, что в начале сольной карьеры чуть не стал жертвой киллера

Британский певец и бывший участник группы Take That Робби Уильямс рассказал о нанятом для его убийства киллере. В беседе с корреспондентом издания Mirror выяснилось, что это произошло почти что в самом начале сольной карьеры артиста, когда ему был 21 год. К тому моменту он был уже популярен. От трагедии его спасли друзья (правда, каким именно способом, Робби умолчал). И хотя все закончилось благополучно, он никогда не рассказывал об этом случае публично.

Я стал известен, когда мне было 17. В 16 я играл в бойз-бэнде, и группа выстрелила. Когда мне был 21 год, я ушел, а затем начал сольную карьеру, продал 80 миллионов копий альбомов, стал рекордсменом по количеству билетов, проданных на мой тур, и бла-бла-бла. Невероятная слава и невероятный успех идут вместе с тревогой, депрессией и психическими заболеваниями, — рассказал артист.

Также он добавил, что после этого случая у него осталась психологическая травма и он редко посещает публичные мероприятия из-за навязчивой идеи, что его там убьют.

Это вещи, которые случаются, когда ты становишься знаменитым, — философски отметил он.

В 2020 году Робби Уильямс рассказал, что чуть не погиб из-за морепродуктов — от их переизбытка в рационе у певца случилось отравление ртутью. Вообще в жизни Уильямса происходило немало странных вещей: когда-то музыкант заявлял, что исполняемая им песня Angels основана на его встрече с настоящими ангелами, и что на выбранный им путь и жизнь в принципе во многом повлияли именно встречи с потусторонним. А в интервью нашему изданию в 2017 году он признался, что в конечном итоге между пришельцами и музыкой он решил выбрать второе.

А в апреле 2020 года в беседе с репортером The Sun он припомнил свою способность общаться с призраками и даже инопланетянами. Если раньше обитатели потустороннего мира досаждали ему довольно часто, то после рождения детей их визиты сошли на нет:

Самое странное, что как только у меня появились дети, это необычное явление перестало происходить. Полагаю, что как только у тебя появляются дети, они просто забирают у тебя всю энергию и все лишние мысли.

Напомним, Робби Уильямс и Айла Фишер женаты 11 лет и воспитывают четверых детей. В 2012 году у пары родилась дочь Теодора Роуз Уильямс (Тедди), в 2014-м – сын Чарлтон Валентин, в сентябре 2018 года Робби и Айда сообщили миру о рождении дочери Коко, а в феврале 2020-го – о рождении сына Бо. Младшие дети звездной пары появились на свет благодаря одной и той же суррогатной матери.