Разыскиваемый за преступления в Норвегии мужчина задержан в Москве

Сотрудники правоохранительных органов по запросу Интерпола задержали в отеле в центре Москвы гражданина Норвегии, разыскиваемого за мошенничество и неуплату налогов.

«В отеле Marriott Grand Hotel на 1-й Тверской-Ямской улице, 34, задержан 57-летний житель Норвегии, находящийся в розыске по линии НЦБ Интерпола. Норвежские правоохранительные органы разыскивали его за совершенные преступления – мошенничество и неуплату налогов», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в отношении задержанного на родине избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее Интерпол задержал в Красноярске разыскиваемого за преступления на Украине экс-бойца MMA.