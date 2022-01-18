Лавров рассказал о переговорах с главой МИД Германии

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок сертификацию газопровода «Северный поток – 2», он обратил внимание на контрпродуктивность попыток политизировать проект.

«Обменялись мнениями по вопросам, связанным с продолжающимся процессом сертификации и предстоящим вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы. Мы обратили внимание германских коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Бербок, информирует РИА «Новости».

По словам Лаврова, РФ ждет ответа от США и НАТО на свои предложения по безопасности, чтобы продолжить переговоры.

Кроме того, глава российского МИД заявил, что договорился с Бербок о дальнейшей работе в рамках «нормандского формата».

Он также подчеркнул, что неприемлемо выставлять Россию стороной конфликта на Украине, с ФРГ общее понимание о безальтернативности минских соглашений.

Во вторник начались переговоры глав МИД РФ и Германии в Москве.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок совершает первые зарубежные поездки в Киев и Москву. Визиты состоятся на фоне переговоров РФ с США и НАТО и обвинений в подготовке «российского вторжения» на Украину.

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