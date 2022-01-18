 

Анонсирован визит Блинкена в Киев

18.01.2022, 14:44, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду приедет в Киев с официальным визитом, повестка переговоров пока неизвестна, сообщают СМИ.

«По данным источников ZN.ua, 19 января в Киеве с официальным визитом будет находиться госсекретарь США Энтони Блинкен. Точная повестка дня переговоров пока неизвестна», – передает украинское издание ZN.ua со ссылкой на свои источники.

Издание сообщает, что «вероятнее всего» во время визита будут затронуты вопросы безопасности Украины, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае «вторжения России».

Напомним, РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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