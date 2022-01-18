 

Собянин: в Москве сегодня “омикрон” доминирует в структуре заболеваемости

18.01.2022, 14:40, Разное
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В конце прошлого года ученые сделали вывод: омикрон-штамм коронавируса хоть и отличается повышенной заразностью, он является менее опасным вариантом инфекции. Эксперты заметили, что многие легко переносят болезнь и не нуждаются в госпитализации. Данные по новому штамму в Москве пока подтверждают эти выводы.

Однако из-за роста числа заразившихся в столице повысилась нагрузка на амбулаторное звено. Столичные власти приняли решение увеличить количество дежурных врачей в поликлиниках. Специалисты работают каждый день, без выходных. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Изучив данные об “омикроне”, столичная система здравоохранения решила сосредоточиться на амбулаторной
помощи. При невысокой температуре пациентам рекомендуется самостоятельно обратиться к дежурному врачу. Помощь оказывается в день обращения.

“К сожалению, и в Москве сегодня “омикрон” уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив “дельту”. На случай, если ситуация изменится к худшему, мы сохраняем “горячий резерв” свободных коронавирусных коек”, – сообщил Собянин.

Градоначальник отметил, что в поликлиниках принимаются необходимые меры для того, чтобы исключить пересечение здоровых и заразившихся пациентов. Потоки посетителей распределяются на группы. На входе в медучреждение у всех проверяют температуру.



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