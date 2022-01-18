Полина Гагарина отдыхает на Мальдивах на вилле за 300 тысяч рублей в сутки

После тяжёлой работы на новогодние праздники Полина Гагарина вместе с детьми отправилась на отдых на Мальдивы. Отпуск певицы проходит на большой вилле на берегу океана.

Российская певица Полина Гагарина уже третью неделю публикует в соцсетях фото с отдыха на Мальдивах. Артистка сейчас отдыхает на курорте вместе с детьми, поэтому сняла большой коттедж с отдельными апартаментами для каждого члена семьи.

По приезду на Мальдивы Гагарина провела трансляцию в Instagram по своему дому. Как могли убедиться фолловеры певицы, дом оказался не маленьким, а настоящим особняком с отдельной кухней, бассейном и сауной. Также звезда похвасталась журчащим фонтаном возле ванны для большего эффекта расслабления.

Источник: www.starhit.ru