 

Полина Гагарина отдыхает на Мальдивах на вилле за 300 тысяч рублей в сутки

18.01.2022, 14:36, Разное
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После тяжёлой работы на новогодние праздники Полина Гагарина вместе с детьми отправилась на отдых на Мальдивы. Отпуск певицы проходит на большой вилле на берегу океана.
Российская певица Полина Гагарина уже третью неделю публикует в соцсетях фото с отдыха на Мальдивах. Артистка сейчас отдыхает на курорте вместе с детьми, поэтому сняла большой коттедж с отдельными апартаментами для каждого члена семьи.

По приезду на Мальдивы Гагарина провела трансляцию в Instagram по своему дому. Как могли убедиться фолловеры певицы, дом оказался не маленьким, а настоящим особняком с отдельной кухней, бассейном и сауной. Также звезда похвасталась журчащим фонтаном возле ванны для большего эффекта расслабления.

Источник: www.starhit.ru



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