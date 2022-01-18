Доктора рассказали, какой завтрак может спровоцировать развитие диабета

Наталья Нефедова, диетолог, объяснила, какой завтрак может приводить к формированию диабета. Специалист рекомендует отказываться от сладкого.

Завтрак – важный прием пищи, поэтому он должен быть полезен. Диетолог рассказала, что сладкая булочка содержит цельнозерновые углеводы, потому сахар в крови от них поднимается не столь стремительно, как от десертов и конфет. Простые углеводы приводят к быстрому поднятию уровня сахара, и организму нужно много инсулина для его снижения.

Также не стоит утром лакомиться сладкими напитками, соками с сахаром. Свежевыжатый сок выпить разрешено, но стоит контролировать объем, так как в стакане – примерно около 3-х фруктов. Не подходят и молочные коктейли, так как там тоже много сахара.

Юрий Потешкин, доктор-эндокринолог, напомнил, что на завтрак необходимо с осторожностью употреблять мед и сладкие газированные напитки. Они считаются худшими продуктами с точки зрения формирования диабета. Людям, которые имеют предрасположенность к болезни, особенно тем, у кого родственники страдают диабетом, необходимо быть очень внимательными к таким продуктам.

Источник: www.m24.ru