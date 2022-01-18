 

Apple готовит iMac Pro, который заметит MacBook Pro

18.01.2022, 14:36, Разное
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Инсайдер, известный под ником DylanDKT, раскрыл новые слухи по поводу будущих моделей компьютеров Apple. По его словам, фирма готовит iMac Pro с чипом M1 Max Duo, который заменит 13-дюймовый MacBook Pro.
Инсайдер, известный под ником DylanDKT, раскрыл новые слухи по поводу будущих моделей компьютеров Apple. По его словам, фирма готовит iMac Pro с чипом M1 Max Duo, который заменит 13-дюймовый MacBook Pro.

Инсайдер также сообщил, что выход нового устройства планируется уже в текущем году. В четвертом квартале бренд закончит работу над переходом на процессоры собственного производства, получившие название Apple Silicon. Кроме того, компьютер с самыми большими мощностями получит продвинутую версию чипа M1 Max Duo, вместо устаревшей M2 Pro/Max.

Вполне возможно, что аналогичная однокристальная система начнет применяться в реализации будущего iMac Pro. Согласно информации от инсайдера, в 2022 году следует ждать появления на рынке 14-дюймового MacBook Pro, вместо модели на 13 дюймов. Отмечается, что модернизированный гаджет поднимется в цене.

Источник: trends.rbc.ru



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