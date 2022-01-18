“Токаев обладает всей полнотой власти. Слухи о конфликте в элите беспочвенны”. Назарбаев впервые прокомментировал протесты в Казахстане

“Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос”, – сказал Назарбаев.

По его словам, он не покидал территорию Казахстана во время протестов.

“Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана, и никуда не уезжал. Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии “Нур Отан”. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны”, – подчеркнул Назарбаев.

ВИДЕОВидео: Елбасының Баспасөз қызметі / YouTube

Контекст:

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии “Нур Отан”, о передаче которой Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января 2022 года.

В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – “лидера нации”.

Одно из требований митинговавших в Казахстане со 2 января: “Старик, уходи” – полный уход Назарбаева из власти.

СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января его пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.

14 января стало известно, что в городах страны снимают таблички с именем Назарбаева.

16 января британская The Guardian со ссылкой на бывшего чиновника на Западе с “хорошими связями в Казахстане” сообщала, что между Назарбаевым и Токаевым ведутся “яростные переговоры о перераспределении активов, добычи и ренты”.

До сегодняшнего дня на сайте Назарбаева последнее сообщение об активности первого президента Казахстана было датировано 28 декабря 2021 года, когда он участвовал в неформальном саммите глав стран СНГ в российском Санкт-Петербурге. Озвучивалась также версия, что его там отравили.

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