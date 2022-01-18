Береза: Чтобы атаки на Порошенко не воспринимались как личная месть, Зеленскому советуют посадить трех человек из своей команды. Одну жертву уже выбрали

Злые языки с Банковой сообщили, что ситуация складывается таким образом, что Зеленского убеждают в необходимости того, что надо кем-то пожертвовать из команды и посадить. Иначе народ будет и дальше воспринимать атаки на Порошенко, как личную месть Зеленского. А это окончательно добивает рейтинг Владимира Александровича.

Но теперь самое забавное. Рекомендуют пожертвовать одновременно двумя или тремя людьми. Желательно по одному из ОП, Кабмина и ВР. И говорят, что чем более известный и токсичный будет персонаж – тем лучше. Пока выбрана лишь одна жертва из Кабмина – это министр агрополитики Роман Лещенко. На него уже давно собраны материалы за махинации, совершенные им с землей, когда он был председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Фамилии тех, кто будет жертвами из ОП и ВР, пока обсуждаются. Но если Зеленский окончательно согласится, то этот сценарий запустят в ближайшее время. Так что нас ждет время очешуительных историй. Стоит прикупить попкорн.

PS. Интересно, кто будет счастливчиком из моносброда, а кто из ОП? Какие будут предположения?

PPS. Сразу скажу, что фамилии Ермака, Татарова и Трухина в списке отсутствуют. И это точно. Видимо, с ними Зеленский пока не готов расставаться ни при каких обстоятельствах.

Источник: Борислав Береза / Facebook

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