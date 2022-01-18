Компания Acer представила в РФ новый производительный ноутбук Predator Triton 500 SE

Состоялась российская презентация нового ноутбука Predator Triton 500 SE, выпущенного под брендом компании Acer. Разработчик сообщил об основных достоинствах портативного компьютера. Это очень тонкий корпус и высокая мощность.

В конструкции использован процессор Intel Core i9-11900H и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060, которая может быть заменена также на старшие модели 3070 и 3080.

Объем оперативной памяти в ноутбуке составляет 64 Гб. Жесткий диск – это быстрый SSD, говорят специалисты. В результате устройство получило высокую производительность, что точно должно понравиться геймерам. Масса ноутбука составляет 2,4 кг. Толщина корпуса – всего 20 мм. Подробнее с характеристиками ноутбука можно ознакомиться на сайте производителя.