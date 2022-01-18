 

Компания Acer представила в РФ новый производительный ноутбук Predator Triton 500 SE

18.01.2022, 14:20, Новости дня
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Состоялась российская презентация нового ноутбука Predator Triton 500 SE, выпущенного под брендом компании Acer. Разработчик сообщил об основных достоинствах портативного компьютера. Это очень тонкий корпус и высокая мощность.

В конструкции использован процессор Intel Core i9-11900H и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060, которая может быть заменена также на старшие модели 3070 и 3080.

Объем оперативной памяти в ноутбуке составляет 64 Гб. Жесткий диск – это быстрый SSD, говорят специалисты. В результате устройство получило высокую производительность, что точно должно понравиться геймерам. Масса ноутбука составляет 2,4 кг. Толщина корпуса – всего 20 мм. Подробнее с характеристиками ноутбука можно ознакомиться на сайте производителя.



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