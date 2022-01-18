 

Xiaomi предлагает установить единые глобальные стандарты для интернета вещей

18.01.2022, 14:20, Новости дня
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Китайская компания Xiaomi опубликовала разработанный ее специалистами документ, который касается безопасности в сфере интернета вещей. Разработчик электронных устройств и ПО призывает других крупных производителей объединиться и создать единые стандарты для сетей, в которые объединяются умные устройства.

Xiaomi своим документом предлагает свой вариант решения проблемы. Но это вовсе не означает, что все остальные должны с ним тут же согласиться. Просто данная разработка моет стать базой для обсуждения и принятия совместных решений.

Потенциал развития интернета вещей огромен. Но проблемы возникают на уровне совместимости устройств, выпущенных разными производителями, а также с применением систем кибербезопасности, которые также нуждаются в унификации.



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