Скука доводит людей до садизма, выяснили ученые



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Люди жестоки по отношению друг к другу. Это не просто философская концепция, а биологический факт. Человек примерно в шесть раз более жесток по отношению к себе подобным, чем другие млекопитающие. Ученые считают, что такая агрессивность, направленная на себе подобным помогала нашим древним предкам выживать в условиях высокой конкуренции с себе подобными.

При этом с развитием нашей цивилизации уровень агрессии растет. Если в древнейшие времена от рук соплеменников умирало около 2% человек, то примерно три тысячи лет назад доля насильственных смертей достигла 30%.

Последние исследования показывают, что всему виной может быть скука. Все от насилия в семье, до дедовщины в армии может происходить от того, что людям просто скучно. Чтобы доказать это, ученым пришлось проанализировать множество исследований. Часть из них была построена на опросах, а часть — на экспериментах.

Так в одном из опросов люди напрямую признавались, что были более жестоки к окружающим, когда им было скучно. В другом исследовании оказалось, что военные причиняли вред своим сослуживцам, когда им было нечего делать.

Даже троллинг в интернете, как выяснилось, связан со скукой. Люди признавались, что гораздо чаще издеваются над другими в сети и пишут гадости под влиянием этой эмоции. Родители же были более жестоки к детям по этой же причине.

Эти данные подтверждаются и экспериментами. Так в одном из описанных в метаанализе датских исследователей исследований добровольцев попросили посмотреть видеоролики: некоторые из них были скучнее, чем другие. Пока респонденты были заняты просмотром, им предложили перемолоть личинок насекомых в кофемолке. Большая часть участников эксперимента, которые смотрели скучные ролики согласились — в отличие от их более занятых товарищей. На самом деле в кофемолке не было живых личинок, только муляж, но добровольцы об этом не знали.

В других экспериментах, которые проводились онлайн, испытуемым позволили решать, дать ли больше денег другому участнику или вычесть из их счета. В обоих исследованиях было обнаружено, что те, кто чувствует себя более скучно, чаще вычитают из других. Исследователи полагают, что что с помощью жестокости люди пытаются смягчить неприятные ощущения, связанные со скукой.

При этом исследователи отмечают, что при наличии альтернативы, когда можно выбрать между интересным занятием и садизмом, люди не отдают предпочтения жестокости. В противном случае, когда нет альтернативного занятия, скука только усиливает садистские наклонности.