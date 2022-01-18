 

Скука доводит людей до садизма, выяснили ученые

18.01.2022, 14:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Люди жестоки по отношению друг к другу. Это не просто философская концепция, а биологический факт. Человек примерно в шесть раз более жесток по отношению к себе подобным, чем другие млекопитающие. Ученые считают, что такая агрессивность, направленная на себе подобным помогала нашим древним предкам выживать в условиях высокой конкуренции с себе подобными. 

При этом с развитием нашей цивилизации уровень агрессии растет. Если в древнейшие времена от рук соплеменников умирало около 2% человек, то примерно три тысячи лет назад доля насильственных смертей достигла 30%. 

Последние исследования показывают, что всему виной может быть скука. Все от насилия в семье, до дедовщины в армии может происходить от того, что людям просто скучно. Чтобы доказать это, ученым пришлось проанализировать множество исследований. Часть из них была построена на опросах, а часть — на экспериментах. 

Так в одном из опросов люди напрямую признавались, что были более жестоки к окружающим, когда им было скучно. В другом исследовании оказалось, что военные причиняли вред своим сослуживцам, когда им было нечего делать. 

Даже троллинг в интернете, как выяснилось, связан со скукой. Люди признавались, что гораздо чаще издеваются над другими в сети и пишут гадости под влиянием этой эмоции. Родители же были более жестоки к детям по этой же причине. 

Эти данные подтверждаются и экспериментами. Так в одном из описанных в метаанализе датских исследователей исследований добровольцев попросили посмотреть видеоролики: некоторые из них были скучнее, чем другие. Пока респонденты были заняты просмотром, им предложили перемолоть личинок насекомых в кофемолке. Большая часть участников эксперимента, которые смотрели скучные ролики согласились — в отличие от их более занятых товарищей. На самом деле в кофемолке не было живых личинок, только муляж, но добровольцы об этом не знали. 

В других экспериментах, которые проводились онлайн, испытуемым позволили решать, дать ли больше денег другому участнику или вычесть из их счета. В обоих исследованиях было обнаружено, что те, кто чувствует себя более скучно, чаще вычитают из других. Исследователи полагают, что что с помощью жестокости люди пытаются смягчить неприятные ощущения, связанные со скукой. 

При этом исследователи отмечают, что при наличии альтернативы, когда можно выбрать между интересным занятием и садизмом, люди не отдают предпочтения жестокости. В противном случае, когда нет альтернативного занятия, скука только усиливает садистские наклонности. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Пекарню на Сходненской улице опечатали из-за нарушения антиковидных мер

17.12 / Школьные каникулы продлят до 1 февраля

19.06 / Мнение: Нулевой шанс

20.04 / В сгоревшем доме под Москвой нашли два тела

10.08 / Мнение: Белоруссия перешла на осадное положение

09.11 / Расстрел в Воронеже – Личное мнение

18.08 / За сутки в России ковидом заболели 20 914 человек

02.04 / Свидетельница измены Тарзана из-за Королевой может попасть в тюрьму на 16 лет

01.12 / Политолог Ломов: Запад смеется над рвением Зеленского ускорить процесс вступления Украины в НАТО

26.09 / Медики считают, что желтуха может быть признаком рака поджелудочной железы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика