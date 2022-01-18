 

Володин заявил о стремлении НАТО оккупировать Украину

18.01.2022, 13:56, Разное
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Володин отметил, что НАТО действует по привычной схеме, опробованной в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Югославии. Альянс создает образ врага, а потом “героически” борется с ним, пояснил спикер.

Он назвал заявления США и их партнеров о предстоящей агрессии России против Украины информационной подготовкой к продвижению НАТО на восток.

“Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину”, – подчеркнул Володин.

Спикер уверен, что диалог о гарантиях безопасности необходимо продолжать. Для России недопустимо нахождение войск НАТО на Украине, сказал он.

Задача парламентариев – не допустить трагедии и сохранить мир, считает Володин. Он призвал депутатов доносить позицию России до их зарубежных коллег.

“У России есть чем ответить, но это понятно к каким последствиям приведет”, – добавил он.

В прошлом году Россия предложила США обсудить гарантии безопасности: неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, возвращение военных потенциалов и инфраструктуры НАТО в Европе к статус-кво по состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия–НАТО. Ответа от Соединенных Штатов до сих пор нет.



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