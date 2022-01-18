Вдова Градского, Цекало и другие: звезды, которые стали жертвами масштабных ограблений

Марина Коташенко

Несколько дней назад вдова Александра Градского стала жертвой ограбления. Подробности и подводные камни запутанной истории не перестают обсуждать. Сообщалось, что вооруженные грабители подстроили ДТП с автомобилем Коташенко, сели в ее машину и заставили супругу музыканта вернуться в дом за ценностями. Женщина отдала злоумышленникам около 100 миллионов рублей.

Пока одни сочувствуют Марине и ищут виновных, другие недоумевают, почему вдова артиста хранила деньги в доме и обратилась в полицию только через семь часов. Некоторые и вовсе предполагают, что женщина могла сама подстроить ограбление.

Александр Цекало

В 2008 году шоумен тоже стал жертвой ограбления. Преступники проникли в загородный дом Цекало, связали всех взрослых (Цекало, его супругу Викторию Галушку и няню), вынесли семь миллионов рублей наличными и драгоценности еще на несколько миллионов. Самое страшное, что в жилище в тот момент находилась еще и новорожденная дочка супругов.

К счастью, через год грабителей удалось поймать. Выяснилось, что помимо дома Александра Цекало злоумышленники обобрали еще 15 подмосковных особняков.

Анастасия Волочкова

Обладательница знаменитого шпагата пострадала от рук преступников в 2013 году, когда жила в съемном доме. Воры проникли в жилище, когда Анастасия была на гастролях, связали прислугу и вынесли два сейфа с драгоценностями и деньгами. Волочкова не могла чувствовать себя в безопасности и спокойно спать по ночам до тех пор, пока грабителей не поймали.

Дима Билан

Исполнитель хита “Невозможное возможно” столкнулся с грабежом в 2015 году. Воры проникли в особняк Димы Билана и вынесли оттуда не только ценности, но и некоторые личные вещи певца. Так победитель “Евровидения” лишился 9 миллионов наличных рублей, коллекции дисков, часов и даже студенческого билета.

Елена Захарова

Налет на квартиру актрисы произошел в 2014 году. Пока Захарова была на отдыхе, воры проникли в ее жилье, забрали два миллиона рублей сбережений и все украшения. Грабители оставили Елену даже без бабушкиного кольца, которое она очень ценила. Найти не удалось ни дорогое сердцу украшение, ни преступников.