 

Врач: Все штаммы коронавируса лечатся практически одинаково

18.01.2022, 13:51, Разное
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Штамм COVID-19 практически не влияет на схему лечения, определяемую семейным врачом. Об этом рассказал врач Сергей Грошев.
По словам специалиста, само определение вируса, «дельта» это или нынешний «омикрон», играет большую роль при выборе научно-эпидемиологических целей.

Грошев также добавил, что правильная профилактика вируса тоже не зависит от вида COVID-19. Для сохранения здоровья врач рекомендует продолжать носить маски и перчатки, а также воспользоваться возможностью сделать вакцину, которая в состоянии уберечь от недуга.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйонович сообщила, что штамм «омикрона» более щадящий, чем все предыдущие «волны» вируса.

Источник: slovodel.com



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