 

Врач Алексей Утин развенчал популярные мифы о раке

18.01.2022, 13:51, Разное
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Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин поделился мнением о рисках заболеть раком. Он развенчал некоторые популярные мифы.
Специалист утверждает, что психологический стресс никаким образом не влияет на развитие онкологии. Также он отметил, что употребление большого количества сахара не способствует росту злокачественного заболевания. Кардиолог подчеркнул: заразится раком невозможно.

В группу риска входят люди, употребляющие алкоголь в больших количествах, курящие, те, кто питаются нездоровой пищей и полуфабрикатами, ведут малоподвижный образ жизни, подвергающиеся облучению или же имеющие лишний вес. Повышается также вероятность развития онкологии у людей, находящихся под сильным воздействием прямых солнечных лучей, свинца, канцерогенов и радиации. Также риски могут увеличиваться при наличии в организме инфекций ВИЧ, гепатит.

Защититься полностью от онкологических заболеваний невозможно. Однако с помощью разных профилактический действий, например таких, как отказ от курения или употребления алкоголя, регулярных занятий спортом и правильного питания, использования солнцезащитных средств, риск заболеть значительно снизится.

Источник: www.medikforum.ru



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