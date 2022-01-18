 

Два цвета на коже сигнализируют о повышенном холестерине

18.01.2022, 13:51, Разное
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При выработке в организме избытка холестерина на коже и ногтях человека появляются нетипичные узоры. Это спровоцировано жировыми закупорками, которые затрудняют движение крови организмом.
Американская академия дерматологической ассоциации (AADA) провела исследование и утверждает, что первыми признаками невыявленной болезни сердечно-сосудистой системы считаются сетчатые узоры на коже и ногтях синего и фиолетового цветов. Иногда такие узоры появляются при воздействии холода, а после нагревания пропадают. При первых симптомах необходимо сразу пройти обследование.

Для человеческого организма не нужно много холестерина для нормального функционирования. Достаточно принимать в пищу минимальное количество здоровых жиров.

Но если все же выявлен повышенный холестерин, первое, что необходимо сделать – отказаться от жареной жирной пищи и перейти на здоровое питание.

Источник: www.medikforum.ru



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