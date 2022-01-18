 

В Норвегии полиция разогнала митинг за возвращение Брейвика в тюрьму

18.01.2022, 13:51, Разное
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В Норвегии правоохранительные органы с применением слезоточивого газа разогнали митинг, участники которого требовали отменить условно-досрочное освобождение Андерса Брейвика и вернуть его в тюрьму. Причиной стало нарушение антиковидных правил, запрещающих массовые собрания.

По мнению митингующих, Брейвик не исправился и представляет опасность для общества. Некоторым антифашистам от него поступили угрозы, также бывший заключённый недавно обстрелял дом одного из оппонентов из автоматической винтовки, хотя суд при освобождении запретил ему владеть оружием сроком на 5 лет.

“Мы надеялись, что он исправился, но за месяц, который он провёл на свободе, мы получили только удручающие свидетельства обратного, – рассказал один из участников митинга, депутат Йорген Шапиро. – Мне страшно думать, что этот человек теперь ходит по улицам и даже планирует избраться в парламент. Мы с ним скорее всего не сработаемся”

Сам Брейвик звонки журналистов проигнорировал. Он ответил одному из изданий по электронной почте, что в его стране, а затем и в мире “скоро придёт новое время”, и такие митинги больше не будут проводиться. В то же время Брейвик отрицает свою причастность к обстрелу дома оппонента.

“Если человек, похожий на меня, передвигающийся на машине, похожей на мою, обстреливает чей-то дом, это не значит, что нужно немедленно обвинить меня. Я не давал поводов, чтобы ко мне так относились”, – написал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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