 

Решение Нацбанка о ликвидации “Місто Банка” Фурсина отменил суд

18.01.2022, 13:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

17 января суд полностью удовлетворил иск Фурсина: признал противоправным и отменил решение НБУ о признании банка неплатежеспособным, а также решение о его ликвидации. Признано и отменено также решение Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении временной администрации и начале ликвидационной процедуры. Это решение тоже было отменено.

“Полный текст решения будет готов через 10 дней. НБУ и Фонд гарантирования могут подать апелляцию в течение месяца после получения полного текста. Источники ЭП в ФГВФЛ подтвердили информацию о решении суда”, – сказано в сообщении издания. 

Контекст:

“Экономическая правда” напомнила, что Фурсину принадлежало 97,18% акций АО “Місто Банк”. 

Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка 26 января 2021 года. Фурсин заявлял в интервью “Экономической правде” в декабре прошлого года, что считает это решение необоснованным, так как, по его словам, НБУ посчитал капитал “Місто Банк” сократившимся из-за рейдерской атаки на один из балансовых активов банка – соевую фабрику в Новой Каховке. Фурсин предположил, что это решение было принято Нацбанком под давлением экс-владельцев банка “Надра” братьев Сегаль, которых он считает организаторами попытки незаконного захвата актива.

УНИАН отмечает, что следственные действия в отношении подозреваемых в рейдерской атаке на принадлежащую “Місто Банку” соевую фабрику в Новой Каховке продолжаются.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Бренд Volkswagen представил тизер Multivan нового поколения

06.02 / NI предупредил о способности РФ оставить НАТО без связи в Европе

24.02 / Япония и США подписали соглашение об американских военных базах

24.02 / Из соцсети Clubhouse произошла масштабная утечка

10.05 / В Днепре у машины на ходу отпало колесо посреди моста, в ДТП попало два автобуса, пострадало шесть человек

29.08 / Эрдоган подтвердил планы Анкары по закупке второго полка С-400

18.09 / Минобороны Украины пересмотрит приказ о штрафах для военнослужащих, открывших огонь на фронте

06.10 / Турция обвинила Канаду в двойных стандартах

13.01 / Браконьеры на праздники спилили в Украине около двух тысяч елок

15.06 / Опубликованы характеристики новой модели смартфона OnePlus Nord N200

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика