Великобритания из-за “угрожающего поведения РФ” начала поставки Украине легкого противотанкового оружия

Он отметил, что первые системы оборонительного оружия были доставлены в понедельник. Кроме того, в Украину направили “небольшое количество” британских военнослужащих, которые проведут обучения по использованию оружия для ВСУ.

Уоллес не уточнил ни количество, ни тип отправляемого Украине оружия, но отметил, что “оно не является стратегическим” и “не представляет угрозы для России”.

По словам главы минобороны Великобритании, противотанковое оружие – ближнего радиуса действия и “предназначено для самообороны”. Тем не менее, это “заставило бы людей задуматься о том, что они делают, и если бы танки ворвались в Украину, вторглись бы в нее, то оно было бы частью защитного механизма”, указал Уоллес.

По мнению экспертов, Великобритания, скорее всего, поставляет Украине ручное легкое противотанковое оружием нового поколения с дальностью стрельбы в несколько сотен метров, предназначенное для борьбы с танковой армией России – может вывести из строя танк, ударив по нему сверху.

Британский журналист Джордж Эллисон написал в Twitter 17 января, что легкое противотанковое вооружение перевозят в Украину транспортные самолеты C-17. Судя по маршруту, они следовали, минуя воздушное пространство Германии.

Как известно, ФРГ выступает против поставок оружия Украине.

* BREAKING NEWS | British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw

— George Allison (@geoallison) January 17, 2022

Заявление Уоллеса о в Twitter приветствовал министр обороны Украины Алексей Резников.

“Украина высоко ценит решение Великобритании предоставить новый пакет безопасности с легкими, противотанковыми, оборонительными системами вооружения”, – написал Резников.

Ukraine highly appreciates Britain’s decision to provide a new security package with light, anti-armour, defensive weapon systems! * Thanks to our friend @BWallaceMP for the great speech in the * Parliament! pic.twitter.com/UTQf6VksaH

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 17, 2022

Уоллес и Резников 13 января в ходе телефонного разговора обсудили российскую агрессию.

“Любое вторжение России будет стратегической ошибкой и повлечет за собой серьезные последствия”, – заявил после беседы Уоллес.

Контекст:

С 2014 года Великобритания поставляла для нужд Вооруженных сил Украины военную помощь.

В августе 2020 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что готовится крупный контракт с Великобританией не только на приобретение, но и на производство в Украине летальных вооружений.

В октябре 2020 года Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ. Договор предусматривает выделение Британией кредита на 10 лет на сумму до £1,25 млрд ($1,6 млрд), помощь в строительстве двух военных баз и поддержку судостроительных мощностей в Украине.

В июне 2021 года Украина и Великобритания 21 июня подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Он предусматривает проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

Как сообщило издание ZN.UA, 12 ноября Пристайко по поручению Кабмина подписал украинско-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Великобритании двух тральщиков и создание в Украине двух военно-морских баз. Кредит на сумму более £1,7 млрд будет предоставлен Украине на 10 лет. Подписанное в Лондоне соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей Украины и Великобритании.

Великобритания начала поставки противотанкового оружия Украине на фоне накопления войск РФ вблизи границ Украины. В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

—