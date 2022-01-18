Порошенко хотят пресечь

Экс-президент Украины называет суд над ним «политической расправой».

За этим утренним рейсом из Варшавы в киевский международный аэропорт Жуляны следили на флайтрадаре и сторонники, и недоброжелатели пятого президента. В Украине он отсутствовал без малого месяц.

Петр Порошенко в аэропорту. Фото: Sergey Dolzhenko / EPA-EFE

«Порошенко возвращается!» — специально изготовила постеры партия «Европейская солидарность». Боялись провокаций власти. Вдруг решат принять самолет в Борисполе, увезти Петра Алексеевича в наручниках и никто не сможет отбить? В Жулянах же с рассвета собрались люди, многие из регионов. Установили сцену для митинга, поставили усилители, разогреваясь на холоде речовками. Однопартийцы экс-президента насчитали пятнадцать тысяч, журналисты — тысячи три, что тоже немало. Сам терминал оцепили нацгвардейцы. Внутрь впускали строго по билетам на вылет. Поодаль дежурили автобусы со спецназом, машины скорой, кинологи с собаками. Давно, точнее никогда, аэропорт Жуляны не имел такой популярности…

Влиятельное издание «Зеркало недели», ссылаясь на собственные источники, накануне сообщило: концепция изменилась, арест у трапа отменяется. И не только для того, чтобы «сорвать» телевизионную картинку политического преследования и репрессий в Украине. В решении Печерского суда по этому поводу, утверждало «Зеркало», есть ряд слабых процессуальных моментов, которые позволят зубастой защите пятого президента развалить все дело.

Петр Порошенко с женой Мариной и коллегами по фракции прилетели лоукостером, экономклассом. С ними вернулась и группа украинских журналистов (вечером состоялся брифинг в Варшаве). К терминалу путешественников, включая обычных пассажиров рейса, подвез автобус-шаттл.

На паспортном контроле возник конфликт. У Порошенко забрали паспорт и не отдавали минут пятнадцать. Сказали, устанавливают личность. В этот момент представители Госбюро расследований (ГБР) опять попытались вручить подозреваемому повестку — видимо, личность у них сомнений не вызывала, — но были оттеснены.

— Вы мешаете мне попасть на территорию Украины! — почти кричал Петр Алексеевич.

Репортеры стримили со всех рук: неужели начинается ремейк истории с прорывом Саакашвили государственной границы?

— …Адвокат у меня должен идти впереди, — распорядился Петр Алексеевич, получив паспорт назад, и двинулся по коридору в плотной толпе правоохранителей и прессы к выходу, на митинг, выступать.

Второй раз он держал речь уже на крыльце Печерского суда, назвав суд «нечестным и неправедным». Сторонники продолжили акцию поддержки, подкрепляя возгласы ударами палок по металлическим бочкам и громкой музыкой под окнами. Да так, что и Петр Порошенко, и остальные участники заседания вынуждены были переспрашивать друг друга: «Что-что? Не слышно!»

Адвокаты действительно демонстрировали высокий класс. Сказали, что не будут требовать отвода суда, но просят судью о самоотводе, поскольку располагают сведениями о предвзятом отношении к их подзащитному.

— Это наша общая позиция, — кивнул Порошенко.

Следом защита заявила, что в глаза не видела ни одного документа, который бы подтверждал факт подозрения в адрес экс-президента, а считать документом листок бумаги с половиной незаполненных граф они отказываются.

— Сколько времени надо для ознакомления с материалами? — миролюбиво спросил судья.

— Мы не намерены затягивать. Два-три часа, и все, — еще более миролюбиво ответил адвокат. Стопка материалов, которая возвышалась на столе, выглядела как «читать не перечитать». Заседание длилось до самой ночи. Окончательное решение пообещали вынести 19 января.

В чем измена?

Пятого президента Украины подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Государственное бюро расследований настаивает именно на этих формулировках.

Вначале Порошенко рассматривали как свидетеля совершенных преступлений, но статус изменился. Позже Печерский суд Киева разрешил доставить Петра Алексеевича на заседание об избрании меры пресечения силой, если вновь решит проигнорировать повестку. Следователи даже запросили арест, чтобы не мог влиять на показания других причастных лиц. Альтернатива аресту — залог в 1 млрд гривен (примерно 36 млн долларов).

Аналогичные обвинения за участие в сговоре выдвинуты Владимиру Демчишину, бывшему министру энергетики в правительстве Порошенко. Повестка адресата не нашла: местонахождение Демчишина неизвестно. Хотя из неизвестного далека экс-чиновник передал, что ни в чем не виноват.

Еще одного фигуранта, бизнесмена Сергея Кузяру, Офис генпрокурора Украины сумел экстрадировать из Турции еще в сентябре. Буквально до последнего времени Кузяра находился под стражей с правом выйти под большой залог, чем не воспользовался. И вот 12 января Печерский суд Киева изменил меру пресечения на домашний арест. Бизнесмена называют «доверенным контактером» украинской власти с представителями «ЛДНР» по вопросу закупки угля в 2014–2015 годах. Разумеется, Кузяра отрицает собственную роль и соучастие вообще.

Продлили домашний арест до 10 марта и Виктору Медведчуку. Он сидит в своем столичном особняке с октября прошлого года, периодически выходя в эфир из кабинета-телестудии с размышлениями на тему распада в Украине всего вкупе со сферой юриспруденции. Уголовный процессуальный кодекс разрешает содержание под домашним арестом в ходе досудебного расследования не более шести месяцев.

Виктор Медведчук. Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Собственно, связка Медведчук — Порошенко проявилась после того, как в публичную плоскость попали так называемые пленки Медведчука («Новая» подробно писала об этом»). На записях человек с голосом кума Путина в весьма доверительной манере обсуждает с человеком, похожим на Суркова, и с руководством непризнанных республик Донбасса детали «угольной схемы», то и дело упоминая о согласии «первого» (читай: Порошенко) содействовать реализации плана. При этом в официальном документе о подозрении записано: Медведчук привлек Порошенко на свою сторону при «неустановленных обстоятельствах» и в «условиях конспирации».

«Все доказательства строятся исключительно на записях, сделанных якобы в рамках каких-то контрразведывательных дел», — цитируют медиа слова депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина, в бытность Януковича занимавшего пост заместителя генпрокурора. Кузьмин, коллега и деловой партнер Медведчука, уверен: никаких контрразведывательных дел в отношении его соратника, и уж тем более Петра Порошенко, не было и быть не могло. «Прокуроры никогда не подписывали ходатайств о прослушке их телефонов. Записи, имеющиеся в деле, сфабрикованы… Все причастные к фабрикации сядут на скамью подсудимых», — заключил Кузьмин.

Речь идет о так называемом «угольном деле» — поставках в Украину угля с неподконтрольных территорий Донбасса в 2014–2015 годах.

В ноябре 2014-го в Донецке и Луганске, в нарушение Минских договоренностей, прошли «выборы» — пророссийские боевики формализовали захват власти. Киев ответил заседанием Совета национальной безопасности и обороны под руководством президента Порошенко: контакты государства с самозванцами стали невозможны. В том числе получение антрацита для украинских теплоэлектростанций, хотя большая часть шахт осталась как раз за линией разграничения.

На том же заседании Порошенко подверг резкой критике контракты, которые Министерство топлива и энергетики, пытаясь диверсифицировать поставки, заключило с ЮАР. Эксперты заключили: неоправданно дорогой уголь плюс плохо горит. СБУ провела обыски, топ-менеджеров допросили, контракты расторгли, министра сменили.

Сейчас следствие считает: действия Петра Порошенко в данном вопросе координировались с Виктором Медведчуком, официальным переговорщиком с Кремлем. Якобы в соответствии с планом последнего РФ тоже прекратила поставки угля в Украину.

Энергетическую систему страны ждал коллапс, холодные батареи в квартирах посреди зимы и остановка промышленности. Потому у государственных ТЭС не осталось иной возможности, как покупать уголь на «той» части Донбасса,

без лишних глаз и слов.

«Схему» якобы предложили Кузяра и новый министр Демчишин, назначенный по квоте президентской партии. По данным правоохранителей, два угольных предприятия из непризнанных республик перерегистрировались на подконтрольной территории, открыли счета в государственном «Укрэксимбанке» (журналисты-расследователи в октябре 2021-го предали гласности мутную историю, связанную с этой банковской операцией), и альянс заработал с неистовой силой. Прокуратура утверждает: деньги за топливо выводили на подставные фирмы, потом наличными перевозили через КПВВ в Донецк и Луганск — вот вам и финансирование терроризма.

За последние два года правоохранители инициировали более сотни расследований деятельности бывшего главы государства. По словам Ильи Новикова, одного из адвокатов Петра Порошенко, это дает основание предположить: ждать объективности со стороны сыщиков, получивших приказ «сверху», не приходится. «Порошенко поставил перед кабмином задачу достать уголь. Кабмин его достал законным способом. Я настаиваю, что способ был законным. Потому что полный запрет экономической деятельности с оккупированными территориями появился гораздо позже», — сказал Новиков в интервью влиятельному интернет-ресурсу «Украинская правда».

«Я не окажусь за решеткой»

История взаимоотношений Петра Порошенко с Госбюро расследований и Офисом генпрокурора за истекшую часть президентского срока Владимира Зеленского действительно выглядит обширной, как инфаркт. И выходов из этой «болезни», на взгляд противоборствующих сторон, лишь два. Либо в Украине создают прецедент — прежний законно избранный глава государства попадает на скамью подсудимых, как обычный гражданин, и доказывает свою невиновность, проверяя на собственном опыте эффективность судебной реформы, либо оппозиция объединяет несогласных, разочарованных, легких на протест и начинает активные действия, вплоть до импичмента. Третий путь предложили украинские интеллектуалы, среди которых как сторонники, так и противники пятого президента: «Штык в землю!» Перед лицом внешней агрессии нельзя допустить внутреннюю дестабилизацию, заявили они. Хаос в стране и будет означать победу «русского мира» — без единого залпа. Услышат ли стороны?

Петра Алексеевича уже допрашивали, например, по делу о перемещении через границу Украины с нарушением правил таможенного контроля коллекции 43 картин всемирно известных художников. Звали на допросы о незаконном назначении на должность главы Службы внешней разведки. Хотели послушать в качестве свидетеля по делу об обнародованных скандальных записях переговоров с Байденом задолго до президентства последнего, и так далее. Как правило, Порошенко вызовы игнорировал. Называл сведением политических счетов и предупреждал Зеленского: вам светит судьба Януковича! Нервную систему такие встряски, конечно, расшатали.

Эмоциональная кульминация случилась 18 декабря прошлого года, под Радой, в момент, когда представители ГБР буквально хватались за машину Петра Порошенко чтобы вручить повестку на допрос, а потом опубликовали видео «погони» — с матерной фразой на русском языке, последним, что сорвалось с уст экс-президента. На следующий день Петр Алексеевич записал стендап из Варшавы, куда, как объяснил, улетел не в эмиграцию и не в отпуск, а на встречи с европейскими политиками, чтобы «сформировать мощную коалицию для отражения агрессии со стороны России». Вернуться обещал в первой половине января, чтобы наголову разбить вымышленные подозрения. Но сроки возвращения сдвинулись — международное турне Порошенко охватило, по его словам, пять стран.

В начале января напомнил о себе Печерский суд. По просьбе прокуратуры был наложен арест на имущество пятого президента, недвижимость, земельные участки и принадлежащие ему акции частных компаний. Защита заключила: таким образом хотят обеспечить будущую конфискацию.

Хотя один из самых богатых украинцев (зарубежные инвесткомпании оценивают состояние пятого президента примерно в полтора миллиарда долларов) лишний раз подтвердил свое бизнес-чутье. Журналисты-расследователи проекта «Слідство Інфо» получили подтверждение от прокуроров: Порошенко переписал корпорацию Roshen и самые значительные активы на старшего сына Алексея. Причем сделал это еще осенью 2019-го, когда Алексей перестал быть депутатом Рады и прекратил политическую карьеру, а Зеленский только осваивался в роли главы государства.

Недавно Петр Порошенко дал интервью телеканалу «Настоящее время»*, которое прозвучало как манифест: «Я возвращаюсь не защищаться от президента Владимира Зеленского, а защищать страну». Собственный арест исключил как факт: «Я не окажусь за решеткой. [У Зеленского] не хватит ни духу, ни сил, ни воли. Я с моей командой дал отпор Путину, мы провели большое количество реформ. И уж точно не вам, Владимир Александрович, меня пугать и не мне вас бояться!»

Тема получила развитие на брифинге для зарубежных и украинских СМИ в Варшаве, накануне отлета в Киев, где Порошенко добавил версий — зачем, мол, ему грозят решеткой: «Чтобы отвлечь внимание общества от проблем в украинской энергетике. Склады для угля пусты, с газом проблемы, электроэнергию Зеленский закупает в Беларуси, а уголь — у России». Петр Алексеевич демонстрировал пренебрежение: «Заказчик — Коломойский, это месть за «Приватбанк», а Зеленский — архитектор моего дела… Зеленского я пока бандой не называю, но все остальные — одна банда».

И, благодаря Илье Новикову, провел параллель между собой и Навальным: «Внешне, если ты не знаешь внутренних реалий, похоже на возвращение Навального в Россию. Мне адвокат подсказал, я этого не осознавал… Оказывается, Навальный прилетел в Москву 17 января, — напомнил политик. — Мы не выбирали эти ассоциации!»

Порошенко вдохновили последние изменения в соцопросах и электоральных предпочтениях: руководимая им партия «Европейская солидарность» обошла в рейтингах «Слугу народа». «И это еще одна причина, почему Зеленский хочет, по примеру Януковича, убрать с парламентских выборов своего основного конкурента», — объявил он.

Как известно, в октябре 2011 года, накануне предстоящих выборов в Раду, тот же Печерский суд Киева признал экс-премьера Юлию Тимошенко виновной в превышении власти во время подписания невыгодного газового контракта с Россией и осудил на семь лет, обязав возместить миллиарды ущерба НАК «Нафтогаз». Оппозиция связала приговор со страхом президента Януковича: Юлия обязательно выиграла бы, а обвинения — клевета! Свободу Тимошенко получила благодаря победе Майдана, отсидев три с половиной года и став иконой для своих верных. Европейский суд по правам человека полностью ее реабилитировал.

Сейчас лидер «Батькивщины» довольно обтекаемо комментирует поступки Петра Порошенко, с которым у нее наросла критическая масса разногласий. «Если он верит в свою правоту, а в душе и в сердце у него все спокойно, то категорически не нужно уезжать из страны, — делилась она с журналистами. — Надо оставаться дома и проводить все правосудные и неправосудные суды — доказывать, что не нарушал закон и твоя позиция честна».

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko / Ukrinform via ZUMA Wire

Кто чей приговор

Звонкую фразу кандидата в президенты Зеленского на стадионных дебатах с Порошенко — «Я не ваш оппонент, я ваш приговор!» — в Украине вспоминают все чаще. В буквальном смысле пообещал «закрыть» еще тогда, что ли?!

То, что действующий президент неровно дышит по отношению к предшественнику — факт. То, что при любой возможности старается задеть колкостью — несомненно.

То, что судебная система в Украине далека от совершенства, поддается использованию в ручном режиме — увы, правда. Кстати, Зеленского вызывают по иску Порошенко в Верховный суд: позволил себе на брифинге комментировать пленки Медведчука и упомянуть о пятом президенте в связи с незаконной торговлей углем с боевиками… Судебное заседание назначено на февраль.

Соратники по сцене Майдана — бывшие премьер-министры Арсений Яценюк и Владимир Гройсман — через фейсбук предупредили Зеленского: попытка ареста Порошенко будет иметь непоправимые последствия для власти. Предлагают вместо того «открытый разговор с политиками и обществом, как объединить и защитить страну». Мэр Киева Виталий Кличко (у него весьма напряженные отношения с Зеленским) тоже высказался — не столько в поддержку Петра Алексеевича, сколько за дружбу: «Что думает мир, когда два президента одной страны конфликтуют между собой? Что думают граждане страны, когда ее нынешний и бывший президенты выясняют, кто больше враг?»

Невооруженным глазом видно: лидеры различных промайдановских партий куда больше обеспокоены собственными перспективами, чем судьбой Криголама (ледокола по-украински, таким прозвищем любовно наградили своего лидера в «Европейской солидарности»). Сам попал между опасных торосов, сам пусть и выбирается…

Специальное заявление сделало посольство США в Украине: предостерегли от использования политических мотивов в уголовном деле. Посол Великобритании Мелинда Симмонс написала в твиттере, что ставит под сомнение прозрачность и честность расследования. Группа украинских дипломатов, волонтеров, ветеранов АТО, общественных деятелей выступила с осуждением власти: преследовать главу крупнейшей оппозиционной силы — недопустимо.

«Новая» продолжает следить за развитием ситуации.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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