Девы исцелят и устранят хаос: главные магические силы знаков зодиака

Наверняка вы хотя бы раз в жизни мечтали обладать какой-нибудь магической силой. Но вы бы удивились, узнав, что она у вас точно есть. Каждый из знаков зодиака обладает выдающимися способностями, но не всегда догадывается об этом. Вот в чем ваша волшебная сила — узнайте и пользуйтесь.

Овен

Магические силы Овна тесно связаны с созданием энергии и жизненной силы. Он имеет естественную способность заставлять людей чувствовать себя счастливыми, полными энтузиазма. Овен наделен сексуальной магией, связанной с выходом негативной и опасной энергии. Представители этого знака храбры, успешны в экзорцизме и изгнании злых духов.

Телец

Магические способности Тельцов в том, что они буквально притягивают удачу и богатство. У них есть естественная способность заставлять людей чувствовать себя в безопасности, когда он с ними, их дом всегда гостеприимен. Телец знает, как устранить любую негативную энергию, которая витает вокруг него.

Близнецы

Близнецы способны общаться со всеми, это их особый дар. Они обладают сильными телепатическими способностями и, кажется, знают, о чем думают другие. Проблема в том, что Близнецы легко отвлекаются и теряют концентрацию. Обычно в их жизни происходит так много всего, что они склонны игнорировать свои магические способности. У них просто нет на это времени.

Рак

Раки обладают многими магическими силами, но они должны чувствовать, что находятся в безопасном месте, чтобы получить к ним доступ. Они инстинктивно знают, что произойдет в будущем. Также Раки очень хорошо умеют оказывать помощь, в которой нуждается человек. У них открытое сердце, они дают дельные советы и предлагают утешение и душевное спокойствие. Раки настолько привязываются к людям, что их легко переполняют чужие эмоции.

Лев

Лев обладает магическими способностями, которые ведут к славе и богатству. Кажется, что он никогда не ошибается, когда дело доходит до того, что он намеревается сделать или чего хочет. Его магия заключается в способности очаровывать людей, и эти вещи помогают ему получать то, что он желает. Львы обладают некой магической силой, которая делает завораживающими.

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Дева

Основная магическая сила Дев, кажется, сосредоточена на их природной способности справляться со многими людьми и их потребностями одновременно. Девы – мастера многозадачности. Поскольку помощь людям и ремонт сломанных вещей являются основными заботами Девы, не удивительно, что большая часть ее магических способностей связана с исцелением и превращением хаоса в мир.

Весы

Весы обладают магической силой, когда дело доходит до хорошего внешнего вида. Кажется, что у них есть свой эликсир красоты. Весы знают, как подобрать наряд и какой макияж наносить, чтобы выглядеть на все сто. Их магия — это объединение самых разных людей вокруг себя. Способность достичь баланса в отношениях, в своей жизни — еще один волшебный талант Весов.

Скорпион

Скорпион обладает массой магических сил, как положительных, так и отрицательных. Он очень интуитивен, как в материальном мире, так и в духовном. Он реально может общаться с духами, разбираясь даже в любовных заклинаниях, защитной магии и устранении препятствий. Скорпионы обладают удивительными навыками выживания. Если они хотят знать правду о чем-то, они используют все свои силы, чтобы этого добиться.

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Стрелец

Стрельцы инстинктивно ищут самые волшебные вещи в материальном мире. Они используют свою оптимистичную натуру, чтобы воспользоваться магическими способностями, используют силу позитива, чтобы исцелить и нейтрализовать негатив и боль. Стрельцы любят путешествовать по местам, куда невозможно добраться на самолете, поезде или автобусе.

Козерог

Козероги, как правило, очень привязаны к реальности, но это не значит, что они полностью лишены магических сил. Они используют свои природные способности для достижения своих целей и продвижения своих амбиций. Если Козерог хочет чего-то добиться, он это сделает. Самое волшебное в нем то, насколько он мудр, независимо от того, сколько ему лет.

Водолей

Водолей талантлив в изобретении и создании новых вещей из ничего. Его творчество — это магическая сила, как и его способность устранять все, что ограничивает его свободу. Водолей известен своим даром астральной проекции и дистанционного наблюдения. Его тело может спать в постели, а дух быть далеко от дома.

Рыбы

Рыбы очень чувствительны к окружающему и потустороннему миру. Они способны манипулировать и использовать свои сны, чтобы узнать, что произойдет в будущем. Если Рыбы вообразят себе что-то, это станет реальностью. Они часто используют свои магические силы для исцеления других. У Рыб есть способность разговаривать с духами, и иногда им нужно уйти в мир собственного воображения, чтобы разгадать послания мертвых.