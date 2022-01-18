 

Новый планшет iPad Air представят ближе к весне

18.01.2022, 13:36, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, до весны текущего года должна состояться официальная презентация, и объявлен старт продаж нового планшета iPad Air. Данный гаджет, который выйдет под американским брендом Apple, привлекает внимание благодаря наличию в конструкции чипа А15 Bionic. Диагональ экрана здесь составляет 10,9 дюйма.

Планшет выйдет с поддержкой беспроводного стандарта передачи данных 5G. Также устройство получит те же самые основные достоинства, которыми обладает iPad mini 6-го поколения.

Кроме того, источники сообщают, что на том же мероприятии производитель, скорее всего, представит и новый смартфон iPhone SE, относящийся к третьему поколению.



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