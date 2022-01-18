 

Аналитики British Petroleum прогнозируют, что зарядные станции для электрокаров станут прибыльнее, чем АЗС

18.01.2022, 13:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глобальная топливная компания British Petroleum (ВР) уже сейчас владеет сетью из 11 тысяч станций для зарядки аккумуляторов электромобилей. А до конца десятилетия их количество планируют довести до 70 тысяч.

Менеджеры компании полагают, что прибыльность таких объектов уже вскоре станет выше, чем у автозаправочных станций, продающих углеводородное топливо для автотранспорта.

По рентабельности и те, и другие объекты приближаются друг к другу. Но в зарядных станций она растет, а у АЗС снижается. Наступит момент, когда бизнесу станет невыгодно не только строить новые заправки, но и поддерживать их работу. Тогда мы увидим настоящую революцию на автотранспорте, утверждают эксперты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Меркель пообещала “активные действия” в случае, если Россия прекратит транзит газа через Украину

18.05 / В Петербурге ограничат продажу алкоголя на время Евро-2020

15.09 / Исполнитель диверсии в Крыму рассказал об угрозах спецслужб Украины

29.12 / В Японии зафиксировали рекордный показатель здоровья местных жителей

22.01 / Dantes показал свою “самую сексуальную фотографию”

09.09 / По итогам августа годовая инфляция в Украине сохранилась на уровне 10,2% – Госстат

20.08 / США предупредили об угрозе атак со стороны филиала ИГ в Афганистане

13.08 / НАК прокомментировал взрыв в автобусе в Воронеже

25.02 / На эстафета Олимпийского огня в Японии зрителей просят хлопать вместо возгласов

09.12 / Ирак собрался заключить крупный контракт на поставки нефти в Китай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика