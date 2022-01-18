Аналитики British Petroleum прогнозируют, что зарядные станции для электрокаров станут прибыльнее, чем АЗС
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Глобальная топливная компания British Petroleum (ВР) уже сейчас владеет сетью из 11 тысяч станций для зарядки аккумуляторов электромобилей. А до конца десятилетия их количество планируют довести до 70 тысяч.
Менеджеры компании полагают, что прибыльность таких объектов уже вскоре станет выше, чем у автозаправочных станций, продающих углеводородное топливо для автотранспорта.
По рентабельности и те, и другие объекты приближаются друг к другу. Но в зарядных станций она растет, а у АЗС снижается. Наступит момент, когда бизнесу станет невыгодно не только строить новые заправки, но и поддерживать их работу. Тогда мы увидим настоящую революцию на автотранспорте, утверждают эксперты.
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