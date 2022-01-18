Аналитики British Petroleum прогнозируют, что зарядные станции для электрокаров станут прибыльнее, чем АЗС

Глобальная топливная компания British Petroleum (ВР) уже сейчас владеет сетью из 11 тысяч станций для зарядки аккумуляторов электромобилей. А до конца десятилетия их количество планируют довести до 70 тысяч.

Менеджеры компании полагают, что прибыльность таких объектов уже вскоре станет выше, чем у автозаправочных станций, продающих углеводородное топливо для автотранспорта.

По рентабельности и те, и другие объекты приближаются друг к другу. Но в зарядных станций она растет, а у АЗС снижается. Наступит момент, когда бизнесу станет невыгодно не только строить новые заправки, но и поддерживать их работу. Тогда мы увидим настоящую революцию на автотранспорте, утверждают эксперты.