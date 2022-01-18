Агния Дитковските отдыхает с мужем Богданом Панченко в Италии

Агния Дитковските, которая в ноябре 2021 года в третий раз стала мамой, опубликовала в Instagram редкое фото мужа — ресторатора Богдана Панченко. Судя по фото, супруги сейчас в Италии, в Милане. Во всяком случае, именно так она подписала публикацию. Ее муж тоже поделился снимками, на которых отметил жену, но в сторис.

17.01.2022 Milano, – гласит короткая подпись под фото в Instagram Агнии.

Богдан Панченко Агния Дитковските

Ведущие довольно скрытный образ жизни супруги от каких-либо развернутых комментариев к постам воздержались. Поэтому непонятно, отдыхают ли они вдвоем или вместе с трехмесячным ребенком, в самом Милане или отправились на ближайший горнолыжный курорт, например, в Мадезимо, что на границе со Швейцарией и всего в двух часах езды от модной столицы Италии.

Напомним, что Агния Дитковските впервые вышла в свет со салим Новым возлюбленным весной прошлого года. К этому времени Агния и Богдан уже некоторое время были вместе, поскольку актриса еще в 2020-м публиковала фото с молодым человеком на своей странице в социальной сети. Как утверждают инсайдеры, Агния и Богдан узаконили свои отношения только прошлым летом, когда актриса уже была в положении.

До Богдана Агния была замужем за актером Алексеем Чадовым, у пары, которая распалась через три года после свадьбы и почти десять лет отношений, растет сын Федор. Кроме того, Дитковските воспитывает 4-летнюю дочь, отца которой Агния не не афишировала. Да и девочку актриса не показывает широкой публике. Вот только недавно фото малышки, очень похожей на знаменитую маму, появилась в сети. Как бабушка девочки и мама Агнии, актриса Татьяна Лютаева, раскрыла внешность внучки, читайте и смотрите тут.

Агния Дитковските и Богдан Панченко, февраль 2021 года