Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон в новой кампании Savage x Fenty ко Дню Святого Валентина
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Новогодние праздники прошли, а значит, модная индустрия и индустрии красоты и развлечений начали активно готовиться к еще одному яркому празднику — Дню Святого Валентина. Одной из первых тематическую лимитированную коллекцию представила Рианна. В провокационной рекламной кампании, получившей название Love On The Edge (“Любовь на грани”), снялись дочь Мадонны Лурдес Леон, модели Тесс Макмиллан и Куанна Чейсингхорс, последнюю из которых в конце прошлого года назвали главной восходящей звездой в модельном бизнесе, и другие.
При этом для 25-летней дочери Мадонны и Карлоса Леона это уже не первый опыт сотрудничества с Savage x Fenty. В прошлом сентябре девушка приняла участие в показе бренда. Также в ее портфолио уже выходы на подиум во время модных шоу таких брендов как Versace и Mugler.
В фотосессии, опубликованной в Instagram бельевой марки, Рианна предстала в красном боди и красных колготках, а также в персиковом корсете, тогда как Лурдес — в алом бра и стрингах в сочетании с накидкой в тон.
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