 

Володин: Дума примет законы для улучшения жизни граждан и развития экономики

18.01.2022, 13:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Парламентарии будут работать над законами по улучшению жизни граждан, развитии экономики, защите суверенитета страны и реализации послания президента Федеральному Собранию, сообщил спикер.

Володин уточнил, что на рассмотрении находится 1136 законопроектов. 295 из низ приняты в первом чтении, три – во втором. Готовятся еще 838 нормативно-правовых актов.

Говоря о реализации президентского послания, спикер отметил, что из 51 пункта плана выполнен 41 – это более 80%. По оставшимся 10 пунктам работа продолжается, сообщил Володин.

В первом чтении одобрено шесть инициатив, сейчас согласуются поправки. Четыре законопроекта прорабатываются.

“Ждем предложений от правительства. В этой связи просьба профильным комитетам организовать работу и как можно быстрее выйти на принятие решений”, – сказал Володин.

Несмотря на принадлежность к разным партиям, все депутаты заинтересованы в благополучии граждан и развитии страны, подчеркнул председатель ГД. Он напомнил, что по принципиальным вопросам парламентарии принимают законы консолидированно.

Также Володин призвал совершенствовать работу думских комитетов. Он предложил ввести ключевые показатели их эффективности.

Спикер отметил неравномерность нагрузки комитетов. Более 70% законопроектов находятся в 10 комитетах, а около 30% — в 22, уточнил он.

Весенняя сессия Государственной Думы продлится до августа. Один из приоритетных законопроектов – инициатива о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Парламентарии рассмотрят проект до первого февраля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 выходит из строя

01.08 / Samsung может перестать продавать флагманские смартфоны 2019 года

31.07 / Мнение: Перенос

23.12 / Автоэксперт Алексей Ревин рассказал, как правильно прогревать автомобиль

05.04 / Под Москвой могут поставить памятник гитаре

15.08 / Александр Песков рассказал об упадке уровня жизни актеров театра

26.08 / Сын Ефремова заявил о намерении бросить пить

17.03 / Маша на устойчивой подставке – Личное мнение

30.11 / Пожар в Сморгонском районе стал причиной смерти 86-летней женщины

11.12 / На новогодние выходные ГИБДД отключит камеры фиксации нарушений ПДД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика