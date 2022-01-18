 

Психолог Защиринская посоветовала Галкину быть серьёзнее в воспитании детей

18.01.2022, 13:07, Разное
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Известная семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой часто публикует в социальных сетях видео с детьми. Психолог Оксана Защиринская проанализировала эти ролики и посоветовала телеведущему быть серьёзнее в воспитании детей.
Артист во многих интервью часто признавался, что нестрогий родитель и любит баловать своих детей, поэтому вся тяжесть воспитания легла на плечи Аллы Пугачевой. Психолог Оксана Защиринская рекомендует Галкину быть более серьёзным и решительным во время воспитания наследников.

На видео в Instagram Защиринская неоднократно наблюдала за тем, что в конкуренции между детьми выигрывает дочь артистов Елизавета. Сам телеведущий, наблюдая за ситуацией, пытается сдержанно свести всю конкуренцию к юмору, чтобы сгладить наколенную ситуацию между детьми.

Специалист рекомендует не сводить все случаи доминирования на шутку, а серьёзно объяснять детям, что между ними должно царить равноправие.

Источник: bimru.ru



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