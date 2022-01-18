 

Звезда «Следа» Роман Клементьев сделал ДНК-тест на отцовство

18.01.2022, 13:07, Разное
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Звезда популярного телесериала «След» Роман Клементьев спустя 26 лет супружеской жизни решил уйти из семьи. Актер встретил новую любовь, с которой мечтал завести детей, но пройдя определенный тип обследования, узнал, что бесплоден.
Обратившись к своей еще законной супруге, Клементьев потребовал от нее объяснений. Арина, в свою очередь, заверила, что Юлия – его дочь, и что, вероятнее всего, врачи могли ошибиться. Также жена актера заявила, что не желает его отпускать, а тем более соглашаться на развод, ведь всегда считала, что он житель ее мечты и должен быть с ней. Актер пояснил, что не собирается восстанавливать какие-либо контакты с супругой, а желает строить семью со своей новой избранницей.

Клементьев обратился в программу «На самом деле» на Первом канале для того, чтобы эксперты помогли ему узнать правду. Сначала Арина прошла детектор-лжи, во время проведения которого её уличили в обмане. После этого была приведена генетическая экспертиза, и ДНК-тест показал, что Юлия не является родной дочерью Романа Клементьева.

Узнав результат, звезда телесериала расстроился и предложил сделать процедуру повторно, но эксперты студии заверили, что данная экспертиза не может ошибаться. Дочь Клементьева была разочарована поступком близкого человека и покинула студию, объяснив свое действие тем, что она была изначально против всего происходящего и всегда мечтала иметь маму и папу.

Источник: www.starhit.ru



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