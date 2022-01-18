Агата Муцениеце заявила, что Прилучный стал ее огромным разочарованием

Уже прошло почти два года после развода, но Агата Муцениеце все еще вспоминает о бывшем муже и говорит, что ей все еще трудно доверять мужчинам.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце неожиданно заявили о расставании около двух лет назад. Роман актера с Мирославой Карпович являлся не единственной причиной развода. Поведение мужчины по отношению к супруге временами было неадекватным. Пара находилась в официальном браке почти десять лет, поэтому разрыв был тяжелым для обоих партнеров.

Спустя два года после расставания она уже спокойно дает интервью на эту тему. Но стоит заметить, что о бывшем супруге вспоминает в негативном ключе. «Прилучный ‒ мое главное разочарование в жизни», ‒ заявила звезда.

Несмотря на болезненный разрыв, в любовь актриса все еще верит. На данный момент сердце ее свободно. Но она признается, что совершенно не против познакомиться с достойным и состоятельным мужчиной, и рассказывает, что хотела бы партнера, который зарабатывает больше неё.

Пока Агата Муцениеце свободна от отношений, то делает упор на карьеру, чтобы в 2022 году увеличить свои финансы. Знаменитость постоянно приглашают на съемки рекламы и кино. В своем интервью она говорит, что хочет быть финансово независимой, а также это важно для всех женщин, особенно одиноких.

Источник: www.starhit.ru