 

Агата Муцениеце заявила, что Прилучный стал ее огромным разочарованием

18.01.2022, 13:06, Разное
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Уже прошло почти два года после развода, но Агата Муцениеце все еще вспоминает о бывшем муже и говорит, что ей все еще трудно доверять мужчинам.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце неожиданно заявили о расставании около двух лет назад. Роман актера с Мирославой Карпович являлся не единственной причиной развода. Поведение мужчины по отношению к супруге временами было неадекватным. Пара находилась в официальном браке почти десять лет, поэтому разрыв был тяжелым для обоих партнеров.

Спустя два года после расставания она уже спокойно дает интервью на эту тему. Но стоит заметить, что о бывшем супруге вспоминает в негативном ключе. «Прилучный ‒ мое главное разочарование в жизни», ‒ заявила звезда.

Несмотря на болезненный разрыв, в любовь актриса все еще верит. На данный момент сердце ее свободно. Но она признается, что совершенно не против познакомиться с достойным и состоятельным мужчиной, и рассказывает, что хотела бы партнера, который зарабатывает больше неё.

Пока Агата Муцениеце свободна от отношений, то делает упор на карьеру, чтобы в 2022 году увеличить свои финансы. Знаменитость постоянно приглашают на съемки рекламы и кино. В своем интервью она говорит, что хочет быть финансово независимой, а также это важно для всех женщин, особенно одиноких.

Источник: www.starhit.ru



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