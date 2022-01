ICAO завершила расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Минске

ICAO не опубликовала текст доклада и не сообщила, будет ли он в свободном доступе. Отмечается, что текст предоставлен всем 193 странам, входящим в организацию.

Отчет был составлен специальной группой, состоящей из экспертов ICAO в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.

“Отчет основан исключительно на данных и информации, которые страны предоставили в распоряжение ICAO, и включает эксплуатационные подробности, технический анализ различных мер и принятых решений, а также отсылки к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации и применимых международных юридических инструментах”, – подчеркивается в пресс-релизе.

На 31 января назначено заседание представителей совета ICAO, в который входят 36 стран. На нем рассмотрят отчет, после чего обсудят дальнейшие действия в отношении Беларуси. В тот же день рассмотрят и запрос Беларуси, которая считает незаконными ограничения и санкции, наложенные на нее другими государствами за посадку рейса.

ICAO has released its fact finding report into the event involving Ryanair flight #FR4978 in Belarus airspace. The report was made accessible today to all 193 ICAO Member States, including the 36 States presently elected to the ICAO Council.

— ICAO (@icao) January 17, 2022

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Telegram выразила ICAO благодарность за подготовку отчета и старт публичной работы по этому делу. Политик сообщила, что контактирует с руководством организации в рамках этого расследования.

Дискуссию по поводу выводов доклада, которую представители совета ICAO проведут в конце января, Тихановская назвала важным этапом, указав, что “сегодняшний отчет не назвал виновных, а лишь стал отправной точкой в расследовании преступления”.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для “сопровождения” самолета по поручению находящегося при власти в стране Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС. После приземления самолета был задержан белорусский журналист Роман Протасевич, который летел этим рейсом, и его девушка, россиянка София Сапега.

Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапегу обвиняют в участии в массовых беспорядках и разжигании социальной вражды и розни.

25 июня Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием. Исходя из этого, “следствие сочло возможным” изменить им меру пресечения на домашний арест.

Самолет стоял в аэропорту Минска более шести часов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что всего на борту находился 171 пассажир из 18 стран.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что вынужденная посадка в Минске – это “захват и пиратство, спонсируемые государством”.

В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции относительно Беларуси, а также ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

—