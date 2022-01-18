Давиденко: Дело не в Порошенко – дело в скотской системе, где предпринимателя легко может заказать конкурент, а бывшего президента – нынешний

Дело не в Порошенко – дело в системе.

Скотская система. Где принято приходить с рядовыми обысками в шесть утра, чтобы разбудить жену, детей и весь дом. А главное затянуть приезд адвоката.

Скотская система. Где принято везти на избрание меры пресечения в пятницу, чтобы у тебя не было возможности полноценно защищать в судах свои права и вносить залоги в течение выходных дней.

Скотская система. Где принято вручать повестки и подозрения в канун праздников, просто чтобы испортить настроение подозреваемому и поднять его себе.

Скотская система. Где тебя вывозят из СИЗО на судебное заседание в шесть утра и дальше держат по восемь часов в автозаке без каких-либо бытовых условий.

Скотская система. Где перерывы длятся часами, а судебные решения объявляются ночью.

Скотская система. Где рассмотрение исков в судах и ожидание справедливых решений длится годами. А получение этих решений часто теряет их смысл.

Скотская система. Где предпринимателя легко может заказать конкурирующий предприниматель, а бывшего президента – нынешний президент.

Скотская система. Где абсолютное большинство понимают, что наверняка подозреваемому есть за что отвечать, но точно знают – это заказ лично президента Украины.

Скотская система. Которую обещает поломать каждый следующих кандидат в президенты и которую каждый из них сохраняет для мести, сведения счетов и удовлетворения своих влажных комплексов.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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