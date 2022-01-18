“Кормящая мамочка”, “Наконец-то голая”. 45-летняя Волочкова показала обнаженное тело

“Я немного подзагорела тут”, – написала она.

Волочкова позировала в воде, прикрыв голую грудь руками.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Кормящая мамочка”, – прокомментировала подписчица verlife78.

“Наконец-то голая по просьбам трудящихся. Молодечик, Настя, так держать”, – написал maxim_angel_tv.

Контекст:

Волочкова на Мальдивах отдыхает со своим новым возлюбленным, фитнес-тренером Сергеем. Они познакомились на программе “Давай поженимся” (“Первый канал”), куда балерина пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.

В январе 2021 года Волочкова рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир.

Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

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