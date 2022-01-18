NYT: Россия начала эвакуацию семей дипломатов из Украины

Газета The New York Times сообщила, что дипломатам российских консульств в Киеве и Львове приказали готовиться к отъезду из страны. Расследование, подготовленное на основе сообщений неназванного высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины, опубликовано на сайте издания.

По словам источника газеты, пятого января жены и дети российских дипломатов — всего 18 человек — сели в автобусы и отправились в Москву. Вслед за ними уехали еще около 30 сотрудников российских дипмиссий, остальным приказали готовиться к отъезду.

В Вашингтоне, утверждает The New York Times, знали об эвакуации. «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства РФ на Украине в конце декабря и начале января», — цитирует издание одного американского чиновника.

Издание не исключает, что отъезд дипломатов может быть «частью пропаганды, подготовкой к конфликту или уловкой».

Тем временем, как передает ТАСС, в МИД заявили, что российское посольство в Киеве «работает в штатном режиме».

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