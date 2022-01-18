 

Тысячи недовольных уборкой снега петербуржцев подписали петицию за отставку Беглова

18.01.2022, 12:52, Новости дня
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Пенсионеры и блокадники Санкт-Петербурга создали петицию, в которой потребовали отставки губернатора Александра Беглова. Ее подписали более 5000 пользователей. Политолог Владимир Соловейчик заявил, что это обращение является реальным показателем отношения горожан к Смольному.

Эксперт отметил, что данная петиция не имеет реальной юридической силы. Однако ее популярность обнажила реальное отношение горожан к работе Беглова.

Он рекомендовал опубликовать обращение на интернет-ресурсе «Российской общественной инициативы». Благодаря этому его рассмотрят на федеральном уровне.

«Если петиция соберет большое количество подписей, то это будет дополнительный важный моральный фактор индикации общественных настроений», — сообщил политолог в беседе с «Петербург Ньюс».

Однако петиция, которую горожане активно подписывают, может служить в качестве стимула для петербургского губернатора. Кроме того, претензии граждан к администрации Санкт-Петербурга полностью оправданы, добавил специалист.

С приходом зимы в Северной столице наблюдается множество проблем. Горожане жалуются на неубранный мусор, огромные сугробы, гололедицу и сосульки, свисающие с крыш.



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