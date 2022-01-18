Скандалы: Новый друг Александра Беглова

Как ВТБ стал куратором проектов в Санкт-Петербурге на сумму почти ₽400 млрд

Банк ВТБ станет инвестором очередной большой стройки в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба правительства города, губернатор Александр Беглов договорился с председателем правления банка Андреем Костиным о строительстве нового концертного зала. По мнению властей, мощности БКЗ «Октябрьский» городу не хватает. О месте и стоимости нового объекта пока не сообщается, но большой концертный зал — это не первый проект в довольно длинном списке примеров теплой дружбы Смольного и банка ВТБ.

Znak.com вспомнил инфраструктурные проекты в Санкт-Петербурге, в которых участвует банк. Все они рассчитаны на долгие годы и стоят десятки миллиардов рублей.

Метро

Банк ВТБ через свою структуру «ВТБ Девелопмент» владеет компанией АО «Метрострой Северной столицы». Эта структура после банкротства старого «Метростроя» стала подрядчиком метрополитена на строительстве новых станций и тоннелей. Летом 2021 года город и ВТБ объявили, о планах развивать коричневую ветку, построить восемь станций метро и 20 километров путей. Планы сверстаны до 2032 года.

При этом сообщалось, что ВТБ передаст Санкт-Петербургу пакет в 65% акций в структуре. Но пока, по данным базы СПАРК, этого не произошло. «ВТБ Девелопмент» все так же является единоличным владельцем своего «метростроя».

Платные дороги: старые и новые

Дочка ВТБ компания «Магистраль северной столицы» (МСС) получила в концессию платную внутригородскую дорогу — Западный скоростной диаметр.

Эта же структура будет курировать еще один масштабный дорожный проект — Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД), по крайней мере ее первую часть. Так, город и МСС договорились о государственно-частном партнерстве по строительству Витебской развязки, которая выведет трафик с ЗСД на будущую ШМСД.

При этом подрядчиком на этих масштабных работах также будет компания, связанная с ВТБ — «ПУСК-ЛИМАК-Север»: принадлежащая компании «Пуск». Она в свою очередь принадлежит «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» и турецкой «Лимак констракшн».

Витебская развязка оценена в 39 млрд рублей, вся ШМСД — в 182 млрд рублей. Витебскую развязку планируют сдать в 2025 году.

Еще один дорожный проект — это компания «Магистраль двух столиц», которая управляет двумя участками платной трассы М-11. Здесь доля ВТБ составляет 20%, основной владелец — французская «Винси консессьон сервисез Россия».

Аэропорт

Компания «ВТБ Капитал» входит в состав акционеров консорциума «Воздушные Ворота Северной Столицы», которому по концессии передан аэропорт «Пулково». Официально, по данным базы СПАРК, структурой владеет кипрский офшор THALITA TRADING LIMITED, но сообщалось, что кроме «ВТБ Капитал» в компании участвуют «Фрапорт АГ», Суверенный фонд Катара, а также консорциум международных инвесторов.

В 2021 году город и ВТБ в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума объявили, что договорились о продлении концессионных соглашений, а также развития воздушной гавани.

Озвучивался размер инвестиций в размере 40 млрд рублей.

Кроме того, ВТБ владеет долей в 49% в компании «Топливо-заправочный комплекс Пулково», еще 51% у структуры «Роснефти».

Новая больница

В 2021 году «ВТБ Инфраструктурный холдинг» зарегистрировал компанию «Академическая инфраструктура северной столицы». Еще один совладелец — компания «СК Флай» из Санкт-Петербурга.

Пока компания никаких проектов не анонсировала, но ее появление связали еще с одним заявлением правительства Санкт-Петербурга и ВТБ — о строительстве новой инфекционной больницы на 770 мест.

Проект оценили в 30 млрд рублей, больница должна появиться в Колпино.

Кампус СПбГУ

ВТБ примет участие в реализации еще одно мегапроекта — нового кампуса СПбГУ, который планируют построить в Пушкинском районе. Банк войдет в проект технологической долины при кампусе. Соответствующее соглашение подписали вуз и ВТБ.

Отмечалось, что научно-технического центр, названный «Невская дельта», займет 100 гектар, здесь построят лаборатории и производственные корпуса.

Весь проект кампуса оценивается в 50 млрд рублей.

Выкуп активов

В 2021 году город объявил, что планирует выкупить у ВТБ индустриальный парк «Марьино», который работает в Петродворцовом районе уже несколько лет.

Земля понадобилась городу для проекта особой экономической зоны.

Мусорная реформа

ВТБ оказался участником еще одной крупной инфраструктурной компании — мусорного оператора. С 1 января в Санкт-Петербурге началась мусорная реформа, теперь за вывоз отходов отвечает АО «Невский экологический оператор» (НЭО), учрежденный правительствами Петербурга и Ленобласти, банком ВТБ и «Интер РАО».

В конце прошлого года оператор отыграл аукционы на вывоз отходов населения на сумму порядка 12 млрд рублей.

В течение года «НЭО» должен собрать плату за эту работу с жителей.

Правда, реформа началась с провала из-за просчетов в подготовке. С начала года город в прямом смысле оказался завален мусором. Жители жалуются на нерегулярный и недостаточный вывоз отходов. Проблема не разрешилась до сих пор, хотя «Невский экологический оператор» в конце прошлой недели отчитался, что ситуацию удалось урегулировать. Люди продолжают жаловаться на кучи мусора в своих дворах.

Бегловский ренессанс

ВТБ становится долгосрочным партнером Санкт-Петербурга и анонсирует масштабные проекты не впервые. Предыдущий расцвет сотрудничества произошел в период губернаторства Валентины Матвиенко. Тогда ее сын возглавлял «ВТБ Девелопмент». В те годы был дан старт индустриальному парку «Марьино», административному кварталу «Невская ратуша», проекту «Югтаун», в рамках которого в районе экспоцентра сейчас строят жилье, хотя анонсировали целый парк для нужд киностудии «Ленфильм» и бизнес-центры.

Еще один проект, от которого в последствии отказались, — элитный жилой квартал «Площадь Европы» на Ватном острове. Тогда проект зарубили под судебный квартал. Уже при Беглове здесь обещали разбить парк «Тучков буян», но снова вернулись к судебному кварталу с сохранением части парка.

В годы руководства Георгием Полтавченко высказывались о сворачивании активности непрофильного бизнеса в «ВТБ Девелопмент».

Но с 2019 года, после того как губернатором стал Александр Беглов, у ВТБ в Северной столице появилось второе дыхание. «Мы уже вложили с 2007 года, когда мы стали партнером города, порядка 270 млрд в проекты в Петербурге, — говорил (цитата РБК) на ПМЭФ в 2021 году председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. — С учетом тех соглашений, которые подписываем сегодня, общий объем инвестиций приблизится к полутриллиону рублей».

При этом сближение Александра Беглова и Андрея Костина происходит на фоне охлаждения отношений губернатора с другими элитными группами в городе.

Александр Дыбин