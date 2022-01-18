Визит Бербок в Москву будет непростым

Первый визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Москву обещает быть трудным, считает Die Welt. Как отмечает издание, с момента приглашения Бербок в Москву утекло много воды: переговоры РФ с Западом провалились, ситуация вокруг Украины снова накалилась. Кроме того, РФ больше не видит в Германии привилегированного европейского партнёра, а также не рассматривает Берлин в качестве самостоятельного внешнеполитического игрока.



AP

Визит нового министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Москву не будет простым, пишет Die Welt. Дело состоит в том, что российский коллега Бербок Сергей Лавров пригласил её в Москву ещё в минувшем декабре, и с тех пор многое уже успело произойти.

Состоявшийся на прошлой неделе переговорный марафон между Россией и Западом в Женеве, Брюсселе и Вене не принёс никакого прогресса, отмечает издание. Конфликт перетёк в фазу взаимных предупредительных сигналов: США угрожают Владимиру Путину санкциями в случае нападения на Украину, а РФ в ответ обещает асимметричный ответ на игнорирование российских интересов.

Несмотря на всё это, Бербок подчеркнула, что Германия желает «полноценных и стабильных отношений с Россией», пишет Die Welt. Однако, по мнению издания, ранее озвученная Бербок цель поездки в Москву, заключавшаяся в «прояснении позиций», уже устарела, поскольку РФ в целом чётко обозначила свою позицию: переговоры с Западом провалились и Украина снова в опасности.

Кроме того, в РФ больше не рассматривают Германию в качестве привилегированного европейского партнёра, а лишь в качестве ещё одной страны — члена НАТО, пишет издание. «С точки зрения Москвы, Германия и ЕС являются вассалами США, а не самостоятельными игроками, с которыми стоит серьёзно обсуждать европейскую безопасность и Украину. Вряд ли у Бербок получится убедить Лаврова в обратном», — пишет Die Welt.

По мнению издания, РФ ожидает от ФРГ продолжения нынешнего курса, который, с одной стороны, заключается в сотрудничестве во всех возможных сферах, а с другой — в политике санкций. Что же касается немецкой стороны, то в Берлине верят в способность повлиять на российскую внешнюю политику. Как пишет Die Welt, стоит также обратить внимание на то, что Бербок скажет о российской внутренней политике, в частности, об Алексее Навальном. Издание напоминает, что после отравления Навального Бербок говорила о РФ как о «коррумпированном режиме», который «нельзя поддерживать». Однако сомнительно, что Бербок повторит в Москве эти слова, сказанные до выборов в бундестаг, отмечает издание.

Так или иначе, доверительный диалог с Лавровым невозможен, считает Die Welt. Как пишет издание, в последние годы российское Министерство иностранных дел стало в полной мере следовать интересам органов безопасности и спецслужб: если те захотят, чтобы Лавров вёл себя с Бербок так же, как он вёл себя в прошлом году с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем, то так и будет. По мнению Die Welt, неприятным подарком для Бербок может стать новый запрет на деятельность очередной немецкой организации — который будет осуществлён незадолго до совместной пресс-конференции.