 

В России отменят наследство

18.01.2022, 12:31, Разное
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Государственная дума в заключительном чтении приняла законопроект, исключающий из гражданского кодекса институт наследования. С этого момента имущество граждан, умерших после 1 марта 2022 года, будет автоматически переходить в собственность государства. 

Законопроект предполагает исключение из Гражданского кодекса глав 61-65, которые регулировали наследственные правоотношения. Вместо старого института наследства вводится процедура передачи имущества в собственность государства. Законопроект предполагает несколько социальных гарантий для граждан. В случае если наследуемая квартира является единственным жильем, то после перехода ее в собственность, гражданин получит право приоритетного выкупа по льготной цене либо право на бессрочную аренду по льготному тарифу. 

С банковских вкладов и ценных бумаг, принадлежащих умершему родственнику, наследники смогут получить 15% от их рыночной стоимости. Если речь идет о семейном бизнесе, за наследником сохранится право занимать руководящую должность в организации последующие 5 лет с сохранением заработной платы. 

Реформа также вводит определенные ограничения, связанные с предполагаемыми схемами обхода новых ограничений на наследование: Специальная государственная комиссия получит право оспаривать сделки по продаже и дарению имущества, совершенные за 3 года до смерти наследователя. 

Соавтор законопроекта Анатолий Чубайс комментирует необходимость подобных нововведений: «К сожалению, в России образовалась целая прослойка собственников-паразитов, которые получили в наследство по 3-4 квартиры, а теперь не работая, живут на доход с аренды, зачастую не платя никаких налогов. Эту несправедливость необходимо ликвидировать».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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