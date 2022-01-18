Арестован начальник погибших при падении лифта в «Президент-отеле» рабочих

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу начальника двоих рабочих, погибших при падении лифта в «Президент-отеле» в Москве, сообщили в пресс-службе суда.

«Судом избрана мера пресечения сроком на два месяца в отношении Гелашвили Д. Б.», – сообщил источник ТАСС. Гелашвили предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекших смерть двоих или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ)

Ранее сообщалось, что в «Президент-отеле» погибли двое рабочих, которые занимались заменой лифта. Один из погибших находился внутри кабины лифта, второй – на кабине. Оба погибших были гражданами Армении. Открыто уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.