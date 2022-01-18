Вырос риск новой войны на Украине
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Различные СМИ – российские, украинские, американские, европейские – со ссылкой на свои источники сообщают новости, которые как будто свидетельствуют в пользу скорого возобновления боевых действий на востоке Украины. Якобы Москва эвакуирует свое посольство, а боевики запрещенного в РФ «Правого сектора» готовятся атаковать Горловку.
Теги:
Украина
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гражданская война
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Россия и Украина
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ДНР
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Дмитрий Бавырин
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