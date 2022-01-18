В Сети начали продавать места в ЗАГСах на «красивую» дату

В Сети появились предложения о продаже мест на регистрацию брака в ЗАГС на «красивую» дату 22.02.2022: цены начинаются от 15 тыс. рублей.

Продавцы сообщают, что забронировали дату в ЗАГСе и просто готовы переоформить ее на покупателя, передает РЕН ТВ.

Цены начинаются от 15 тыс. рублей, в некоторых случаях доходят до 200 тысяч.

Ранее стало известно, что в Ростовской области запретили смеяться во время церемонии бракосочетания.