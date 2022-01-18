Мнение: О «продавшемся» Шнуре… И кому!!!

Как некрасиво-то выходит…

А ведь когда-то он был бунтарём и нонконформистом… Или только казался?

Народная мудрость почувствовала фатальные перемены намного раньше. Вот:

«Алё, Шнур, ну как же так?! Мы начинали бухать под твои песни, веря, что ты алкаш и раздолбай! Теперь ты миллионер и марафонец, а алкаши и раздолбаи — мы!».

И вот логичный — предел падения…

Коммунальная повестка вышла на большой… Ютуб.

Некая группировка «Ленинград», наполовину распавшаяся, но всё ещё активно действующая, оперативненько так выпустила «сиюминутку» по коммунальной ситуации в Питере. Где откровенно замочила тамошнего губернатора Александра Беглова за… неубранные вовремя снег и мусор.

Сам клип уже разошёлся миллионом просмотров. И можно было бы списать его на глас недовольных горожан и острое чувство конъюнктуры у Сергея Шнурова… Кабы не один нюанс.

Злые языки поговаривают, что дело совсем не в проблеме ТБО. Якобы вся проблема в обиде «кремлёвского повара» Евгения Пригожина на переизбранного градоначальника Александра Беглова после губернаторских петербургских выборов. Мол, первый круто поддержал второго и планировал получить за это серьезную награду, но на деле всё вышло на уровне «простого спасибо». Ибо городничий «возомнил о себе»… и т.д. В общем, очередной случай ЕЖГ. Но…

Евгений Викторович, по слухам, человек злопамятный. И терпеливый.

А случай, что характерно, не замедлил представиться.

Теперь, как утверждают знающие люди, «в Смольном все стоят на ушах».

Совсем не случайно вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв, курирующий мусорную реформу и утверждающий, что не посмотрел клип Шнура полностью, сразу после его выхода подробно высказался по поводу сложившейся в городе ситуации. Более того, попросил прощения и пообещал все исправить: «Необходимо извиниться перед горожанами: с 1 января возникли перебои с вывозом мусора, отходы не убирали своевременно с контейнерных площадок». А проблемы возникли якобы из-за недобросовестных «компаний, которые дестабилизировали ситуацию».

Однако, и здесь есть свой нюанс. В рамках новой мусорной реформы с 2022 года контроль за вывозом отходов находится под ответственностью единственного регионального оператора АО «Невский экологический оператор». Он собирает плату за вывоз мусора и решает, какие из компаний будут работать, а какие нет. Понятно, что подобные #монополии на ровном месте просто так не возникают. Кстати, с 13 января на HeadHunter АО «НЭО» ищет специалистов по связям с общественностью, вплоть до студентов. Видимо, пригорает…

А тема и впрямь горячая, более того, очень денежная. В #США, например, вывоз мусора был той «золотой жилой», на которой хорошо поднялись известные мафиозные кланы. Куда там Клондайку… Едва ли в России — счастливое исключение: после памятной энергетической реформы это едва ли не самое крупное поле битвы олигархических бульдогов под ковром. Так что ещё неизвестно, свою ли кашу заварил некий повар.

А вот чью повестку отрабатывает успешно встроившийся в систему кремлёвской кухни недавний «бунтарь»?

Или он всегда был мальчиком за прайс?

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